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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:12
ryabchenko2 написав:
Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).
Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:42
Alex2007 написав: orest написав:
ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого
Чим викликана необхідність екстреної легалізації награбованого саме зараз?
Все вдруг решили стать честными и кристальными?...
Не будете отрицать таланты американских служб искать и находить грязные деньги ? Поступил чёткий сигнал, верните деньги в Украину, хоть инвестициями, хоть облигациями, иначе будет бо-бо.
Тут помимо местного грабь награбленное ещё и геополитические интриги.
Или вы считаете Зе реваншистом и поклонником русского мира ?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:51
twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
Уже по 20 грн есть
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