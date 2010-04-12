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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До конца августа доллар рости не будет. А потом в рост.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 06:22

  SILVER_UA написав:
  Яша написав:Минфин временно прекращает продажи валютных овгз.

это факт ?

На валютном рынке состоялся новый обвал доллара. 29 июля его безналичный курс рухнул на 17 копеек, и остановился вечером в рамках 25,20-25,23 грн/$, сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий. Обвал был стихийным «Уже к обеду цена американской валюты была на уровне 25,225-25,235 грн/$», — уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Доллара было очень много: по разным оценкам, общий объем торгов составил $340-350 млн. Это максимальные уровни для нашего рынка.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали окончание финансового месяца и завершение участниками рынка расчетов с контрагентами. А также психологический настрой на дальнейшее укрепление гривны и перспективы завтрашнего аукциона Минфина, где будут размещаться только гривневые ОВГЗ. Ну и сокращение курсового зазора между межбанком и наличным рынком, конечно», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главным покупателем валюты снова стал Нацбанк: совокупно, по подсчетам банкиров, приобрел до $160 млн. Порядка $20 млн — по 25,30 грн/$, $100 млн — по 25,25 грн/$ и $40 млн — по 25,23 грн/$. Казначеи шутили, что весь украинский импорт находится на ул. Институтской, 9.

Кстати, на прошлой неделе НБУ приобрел $261 млн — это официальная цифра из свежего отчета. И это уже $760,9 млн. с начала месяца. При нынешнем темпе регулятор вполне может завершить июль возле отметки $1 млрд.

Продавали валюту почти все активные участники межбанка, однако из общей массы выделяли одну самую активную структуру — Ситибанк. Который, как известно, обслуживает иностранцев, скупающих в Украине государственные ценные бумаги (ОВГЗ). Говорят, что один этот банк продал сегодня более $120 млн. Ходили слухи, что Ситибанк даже исчерпал лимит на партнера — Нацбанк — и потому перепродавал ему клиентский доллар через другие банки.

«Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же сегодня Минфин сообщил, что на время приостанавливает размещение валютных выпусков. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги», — сказал Василий Невмержицкий.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:50

  Василь-Рівне написав:
«Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же сегодня Минфин сообщил, что на время приостанавливает размещение валютных выпусков. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги», — сказал Василий Невмержицкий.



Минфин выпустил обзор 27 июля, в котором сообщил что на 1 июля на счетах в казначействе находилось валюты в эквиваленте 81 млрд.долларов.
До этого зашел 1 млрд евро за размещение евробондов.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:04

Хочется спросить любителей фунта, как вы там ? :mrgreen:
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