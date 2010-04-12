Додано: Вів 30 лип, 2019 06:22

SILVER_UA написав: Яша написав: Минфин временно прекращает продажи валютных овгз. Минфин временно прекращает продажи валютных овгз.

это факт ? это факт ?

На валютном рынке состоялся новый обвал доллара. 29 июля его безналичный курс рухнул на 17 копеек, и остановился вечером в рамках 25,20-25,23 грн/$, сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий. Обвал был стихийным «Уже к обеду цена американской валюты была на уровне 25,225-25,235 грн/$», — уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали окончание финансового месяца и завершение участниками рынка расчетов с контрагентами. А также психологический настрой на дальнейшее укрепление гривны и перспективы завтрашнего аукциона Минфина, где. Ну и сокращение курсового зазора между межбанком и наличным рынком, конечно», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Главным покупателем валюты снова стал Нацбанк: совокупно, по подсчетам банкиров, приобрел до $160 млн. Порядка $20 млн — по 25,30 грн/$, $100 млн — по 25,25 грн/$ и $40 млн — по 25,23 грн/$. Казначеи шутили, что весь украинский импорт находится на ул. Институтской, 9.Кстати, на прошлой неделе НБУ приобрел $261 млн — это официальная цифра из свежего отчета. И это уже $760,9 млн. с начала месяца. При нынешнем темпе регулятор вполнеПродавали валюту почти все активные участники межбанка, однако из общей массы выделяли одну самую активную структуру — Ситибанк. Который, как известно, обслуживает иностранцев, скупающих в Украине государственные ценные бумаги (ОВГЗ). Говорят, что один этот банк продал сегодня более $120 млн. Ходили слухи, что Ситибанк даже исчерпал лимит на партнера — Нацбанк — и потому перепродавал ему клиентский доллар через другие банки.«Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги», — сказал Василий Невмержицкий.