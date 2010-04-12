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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16431644164516461647>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 234
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
39
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До конца августа доллар рости не будет. А потом в рост.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 06:22

  SILVER_UA написав:
  Яша написав:Минфин временно прекращает продажи валютных овгз.

это факт ?

На валютном рынке состоялся новый обвал доллара. 29 июля его безналичный курс рухнул на 17 копеек, и остановился вечером в рамках 25,20-25,23 грн/$, сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий. Обвал был стихийным «Уже к обеду цена американской валюты была на уровне 25,225-25,235 грн/$», — уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Доллара было очень много: по разным оценкам, общий объем торгов составил $340-350 млн. Это максимальные уровни для нашего рынка.(тут автор, як зауважив шановний Сібаріт, помилилась, насправді максимальні рівні значно більші)

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали окончание финансового месяца и завершение участниками рынка расчетов с контрагентами. А также психологический настрой на дальнейшее укрепление гривны и перспективы завтрашнего аукциона Минфина, где будут размещаться только гривневые ОВГЗ. Ну и сокращение курсового зазора между межбанком и наличным рынком, конечно», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главным покупателем валюты снова стал Нацбанк: совокупно, по подсчетам банкиров, приобрел до $160 млн. Порядка $20 млн — по 25,30 грн/$, $100 млн — по 25,25 грн/$ и $40 млн — по 25,23 грн/$. Казначеи шутили, что весь украинский импорт находится на ул. Институтской, 9.

Кстати, на прошлой неделе НБУ приобрел $261 млн — это официальная цифра из свежего отчета. И это уже $760,9 млн. с начала месяца. При нынешнем темпе регулятор вполне может завершить июль возле отметки $1 млрд.

Продавали валюту почти все активные участники межбанка, однако из общей массы выделяли одну самую активную структуру — Ситибанк. Который, как известно, обслуживает иностранцев, скупающих в Украине государственные ценные бумаги (ОВГЗ). Говорят, что один этот банк продал сегодня более $120 млн. Ходили слухи, что Ситибанк даже исчерпал лимит на партнера — Нацбанк — и потому перепродавал ему клиентский доллар через другие банки.

«Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же сегодня Минфин сообщил, что на время приостанавливает размещение валютных выпусков. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги», — сказал Василий Невмержицкий.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 30 лип, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:50

  Василь-Рівне написав:
«Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же сегодня Минфин сообщил, что на время приостанавливает размещение валютных выпусков. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги», — сказал Василий Невмержицкий.



Минфин выпустил обзор 27 июля, в котором сообщил что на 1 июля на счетах в казначействе находилось валюты в эквиваленте 81 млрд.гривен.
До этого зашел 1 млрд евро за размещение евробондов.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 30 лип, 2019 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:04

Хочется спросить любителей фунта, как вы там ? :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23

Миняйло ушел ниже межбанка 10/20
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23

Как кто-то хорошо заметил, вполне могло начаться доселе невиданное и незнакомое на просторах Украины. А именно боковой тренд с постепенной ревальвацией. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше долларов будет вымываться из матрасов населения ибо покупка доллара, как таковая, потеряет смысл – он не растёт, имеет тенденцию дешеветь.

Предпосылки для этого есть - возьмите тот же забавный индекс Бигмака и его аналоги. Кроме того, хочу отметить такой немаловажный факт. В Европе, да и мире в целом, идёт жесточайшая борьба с shell companies и money laundering . Это приводит к тому, что прежний принцип вымывания денег из стран-доноров, какой является Украина, становится крайне затруднительным и рискованным. Тот же Кипр просто блокирует счёт компании, а потом полгода может разбираться что и как. А скорее просто закроет его без пояснений и покажет на выход. Аналогично было в Латвии в 2018, не говоря уже о странах старой Европы , где от одного упоминания о происхождении бенефициаров из стран СНГ морщат нос, активно намекая на то что «заберите пожалуйста свои несколько миллионов и валите с ними в Украину, вам тут не рады».

В итоге имеется тренд перехода к прямым контактам, когда деньги поступают прямо на счета в украинских банках, а непонятные деньги выводятся обратно на родину.

На мой взгляд, можем запросто достать и до 20-21, а там и ниже. Тренд на падание очень сильный, почти полгода длится, для его слома нужно нечто экстраординарное.

Запасаемся попкорном, будет интересно. Польша это уже проходила - путь от скепсиса к собственной валюте к всеобщей любви и уважению.
brainchild
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:33

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:в эквиваленте 81 млрд.долларов.

Точно 81 млрд. доларів? :shock:


Гривен. Сори.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:38

brainchild давайте хотя бы как загнивающая росия, станем донором мвф, а там и поговорим. Брать в долг под дурные %, чтоб потом расчитаться землёй, много ума не надо.Польше эти деньги подарили. Зеленский, конечно, хороший актёр, в модной кепке king. Главное, чтоб не начали кричать "а король-то, голый!"
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Доллара было очень много: по разным оценкам, общий объем торгов составил $340-350 млн. Это максимальные уровни для нашего рынка.

Интересный психологический эффект :)
Когда НБУ перестал оперативно публиковать обороты на отдельной странице, а оставил только публикацию объемов за позавчера в самом низу общей таблицы, за ними перестали следить даже профильные журналисты, запомнив обороты годичной давности.
Сейчас обороты $340-350 млн вполне обыденны, даже если смотреть графу только по доллару: https://bank.gov.ua/files/Volue.xls
Нередко обороты превышают 400 млн, а бывало и больше 500.
Василь, это не наезд на Вас, но при работе с журналистскими материалами стоит обращать особое внимание на авторский текст между цитатами - там часто бывает лажа, которую обрамляющими цитатами маскируют.

ЗЫ Приведенную цифру завтра проверим.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 30 лип, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Красота, мне нравится :) Хоть баксы на слив так и остались еще, но в целом все очень хорошо) Кабанчикам привет :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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