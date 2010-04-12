Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23

Как кто-то хорошо заметил, вполне могло начаться доселе невиданное и незнакомое на просторах Украины. А именно боковой тренд с постепенной ревальвацией. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше долларов будет вымываться из матрасов населения ибо покупка доллара, как таковая, потеряет смысл – он не растёт, имеет тенденцию дешеветь.



Предпосылки для этого есть - возьмите тот же забавный индекс Бигмака и его аналоги. Кроме того, хочу отметить такой немаловажный факт. В Европе, да и мире в целом, идёт жесточайшая борьба с shell companies и money laundering . Это приводит к тому, что прежний принцип вымывания денег из стран-доноров, какой является Украина, становится крайне затруднительным и рискованным. Тот же Кипр просто блокирует счёт компании, а потом полгода может разбираться что и как. А скорее просто закроет его без пояснений и покажет на выход. Аналогично было в Латвии в 2018, не говоря уже о странах старой Европы , где от одного упоминания о происхождении бенефициаров из стран СНГ морщат нос, активно намекая на то что «заберите пожалуйста свои несколько миллионов и валите с ними в Украину, вам тут не рады».



В итоге имеется тренд перехода к прямым контактам, когда деньги поступают прямо на счета в украинских банках, а непонятные деньги выводятся обратно на родину.



На мой взгляд, можем запросто достать и до 20-21, а там и ниже. Тренд на падание очень сильный, почти полгода длится, для его слома нужно нечто экстраординарное.



Запасаемся попкорном, будет интересно. Польша это уже проходила - путь от скепсиса к собственной валюте к всеобщей любви и уважению.