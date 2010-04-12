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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1644164516461647>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 234
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
39
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В сентябре выйдет новый iPhone и всё. Доллар опять в рост)

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Нередко обороты превышают 400 млн, а бывало и больше 500.
Василь, это не наезд на Вас, но при работе с журналистскими материалами стоит обращать особое внимание на авторский текст между цитатами - там часто бывает лажа, которую обрамляющими цитатами маскируют.

Погоджуюсь, самого здивували ці цифри, але поспішав на роботу, не було коли перевіряти та виправляти, бо подумав, що вони, можливо, мали на увазі половину, тобто 340*2=680?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 30 лип, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват24 - 25,25... - это "полосато-свинной" фейл.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:можливо, мали на увазі половину, тобто 340*2=680?

Объемы давно никто не удваивает. По приведенной ссылке объем только продажи (в этом файле он всегда был честным).
Этот автор часто грешит левыми цифрами между цитатами, я ее почерк уже узнаю :)
Объем вчерашних интервенций проверим уже сегодня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:12

Моно вирішив усіх демпінгнути :)
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Ржу...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.95 увидим всё таки
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пора майдан собирать возле минфина и нбу...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, все очень просто и теперь понятно.
Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.
Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.
Больше информации на портале
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35

  sivakov2020 написав:Народ, все очень просто и теперь понятно.
Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.
Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.
Больше информации на портале


Добрый день.

Позвольте поинтересоваться:
1. Что именно Вы иммеете ввиду под словами "все понятно"?
2. Что за портал, на котором можно найти больше информации?
qay
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39

Ставку не понижают, т.к. понимают, что тогда поток развернётся назад.
Спойлер: тогда денег (долларов) всем не хватит

Что ещё раз показывает безосновательность укрепляжа.

Вопрос только в том, пойдёт ли наш следующий кризис по сценарию ГКО, или по сценарию исландского кризиса
Я шарю
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