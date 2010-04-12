В сентябре выйдет новый iPhone и всё. Доллар опять в рост)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В сентябре выйдет новый iPhone и всё. Доллар опять в рост)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Погоджуюсь, самого здивували ці цифри, але поспішав на роботу, не було коли перевіряти та виправляти, бо подумав, що вони, можливо, мали на увазі половину, тобто 340*2=680?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 30 лип, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приват24 - 25,25... - это "полосато-свинной" фейл.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Объемы давно никто не удваивает. По приведенной ссылке объем только продажи (в этом файле он всегда был честным).
Этот автор часто грешит левыми цифрами между цитатами, я ее почерк уже узнаю
Объем вчерашних интервенций проверим уже сегодня.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.95 увидим всё таки
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пора майдан собирать возле минфина и нбу...
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ, все очень просто и теперь понятно.
Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.
Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.
Больше информации на портале
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35
Добрый день.
Позвольте поинтересоваться:
1. Что именно Вы иммеете ввиду под словами "все понятно"?
2. Что за портал, на котором можно найти больше информации?
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39
Ставку не понижают, т.к. понимают, что тогда поток развернётся назад.
Спойлер: тогда денег (долларов) всем не хватит
Что ещё раз показывает безосновательность укрепляжа.
Вопрос только в том, пойдёт ли наш следующий кризис по сценарию ГКО, или по сценарию исландского кризиса
Я шарю
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