Додано: Вів 30 лип, 2019 09:46

Я более чем уверен, что такой "укрепляж" мы потом осенью-зимой отыграем (если вдруг внешние рынки начнет шатать и сырье будет падать в цене плюс непонятки с траншем МВФ ибо газ явно придется повышать) думаю черных кошек будет много и эта пружина с 25 очень сильно может ударить.Я бы не был столько оптимистичен ибо коварный план НБУ явно продуман вместе с Минфином и они знали как смогут манипулировать ОВГЗ загоняя страна все дальше в долги и не думая о последствиях.Послушайте интервью коломойского о том как ахметов скм метинвест контролирует 30 процентов выручки всей страны, поэтому нечему удивляться этому разводняку с курсом. Все те кто снова уверовали в крепкую гривню по 20 должны вспоминать 2008 год, поэтому переждите лучше до осени и не рыпайтесь. В сентябре мы погашаем крупные платежи плюс октябрь и ноябрь будет нелегкими в плане выплат тоже. Так что запасайтесь поп корном и возможно пик будем ловить в НОЯБРЕ, а не зимой. Можете вбить в гугле "олигархи овгз" уже есть статьи о том кто эти тайные нерезиденты. Я более чем уверен это работа коломойского,пинчука, фирташа. И на мою чуйку-межбанк ниже 25 не уйдет в ближайшее время и будет топтаться как это было с 26. Ну и потом батут полетит вверх, поэтому не ждите продаж по 25, берите сейчас. Может очень резво отскочить и пойти снова на 25.8-26. Таких ловушек мы уже видали. И наблюдайте за НБУ, раньше он так активно не скупал валюту и очень вяло игрался на выкупе когда было 26.Сейчас же НБУ гребет в 3 руки-значит дно очень близко. Не забываем отскок в июне с 26.30 до 27 за 1 день.Шулеры могут все. И кстати у кого склероз-могу напомнить ситуацию когда после 35-40 мы ушли на 21.50 летом, и потом очень резво улетели на 25. Так что для гривны потерять 3-4 пункта это на ИЗИ за небольшой период . И кстати Окко,Вог, Авиас особо не спешат опускать цену. А про девальвацию бакса пусть сказки рассказывают детям.