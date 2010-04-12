Додано: Вів 30 лип, 2019 10:00

Пирамида сверхприбыльных 20%-ых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которую "заботливо" выстраивало правительство последние полгода, как и следовало ожидать, начинает шататься. Иностранные спекулянты, которых в традициях при*** политэкономической корректности называют «инвесторами», приостановили скупку ОВГЗ и, соответственно, завод в страну валюты. Намечается тенденция к выходу этих «спекуловесторов» из гривневых облигаций с последующей скупкой валюты для вывода из страны, что должно неминуемо повлечь падение гривны.



Падение уже началось, и довольно существенное. Словом, все происходит в точности так, как об этом доводилось писать буквально недавно. Существует масса других факторов, которые подталкивают к обесцениванию гривны, о чем далее.



При этом правительство Гросмана рисует планы по дальнейшему наращиванию эмиссии ОВГЗ с целью сокращения госдолга номинированного в долларах и перевода его в гривны. Именно такой подход заложен в утвержденной Кабмином 5 июня Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 год.



Будет ли эту очередную «стратегию» — коих писано уже немерено — кто-то выполнять, является большим вопросом. Равно как и то, сколько осталось жить правительству Гройсмана, который сейчас усиленно преподносит себя всем бандформированиям нашего политического гадючника в роли этакого договороспособного «проФФессионала» вместе с Ревой, Омеляном и прочими персонажами кабминовского «зоопарка».



Но мы сейчас о другом...



А именно о том, что важнейшим пунктом этого «гениального плана», направленного, по сути, на сокращение валютной части государственного долга является девальвация гривны. Насколько?.. Ну-у-у... обещают «всего только» до 30,7 гривен за доллар. Но ведь у нас за невыполнение обещанного в подобных ситуациях никто никогда не отвечал, и если вместо 30,7 будет, например, 47 — чиновники разведут руками, а наемные борзописцы и, пардон, «пи*доболы» из числа так называемых «ыкспёрдов» примутся доказывать, что так сложилась «конъюнктура рыночного базара» и звезды на небе. А вслед за девальвацией последует монетарная инфляция, которая добавится к инфляции, раскручивающейся по другим, немонетарным причинам.



Все это к тому, что за сокращение валютной части внешнего долга заплатят, как обычно, рядовые граждане Украины. Под это дело очередную дурилку придумают,чтобы отвлечь внимание толпы от того, как из ее карманов путем инфляционного налога вынимают средства существования на реструктуризацию долга, созданного властно-олигархической верхушкой.



Не вдаваясь в подробности, которые детально излагались в предыдущем материале на эту тему, вкратце отметим лишь главное. В свете значительных выплат по внешним долгам в 2019-2020 годах правительство нашло достаточно простой способ разжиться валютой в виде продажи нерезидентам гривневых ОВГЗ со сверхвысокой как для таких операций доходностью до 20% годовых. Поясним, что в «нормальных странах» процентная ставка по государственным займам составляет 2-3% или даже ниже. Подобные вложения считаются надежными, но низко доходными.



Иностранные спекулянты — пардон — инвесторы бросились скупать ОВГЗ с небывалой доходностью. Более того, некоторое время гривна укреплялась, ее курс к доллару падал, и это давало спекулянтам дополнительную возможность для обогащения. При этом они заводили в страну большие объемы валюты и продавали ее на внутреннем рынке. В значительной мере, это могли быть доллары отечественного происхождения, ранее выведенные из Украины. Известно ведь, что львиная доля «иностранных инвестиций» у нас на поверку оказываются ранее украденным у нас же, причем возвращается в виде этих самых «инвестиций» мизерная часть украденного.



Для правительства смысл этой манипуляции заключался в том, что она дает возможность получения валютных ресурсов в период больших расходов на обслуживание внешнего долга. Поскольку МВФ сейчас денег под свои пресловутые 3-4% не дает, в противном случае, для рефинансирования пришлось бы занимать деньги на внешних коммерческих рынках, правда, примерно под 10% годовых, но в твердой валюте. Правительство решило, что лучше брать под 20%, но в гривне. Таким образом, Кабмин получал доступ к валюте, скупая их за гривни, поддерживал стабильным валютный курс, снимал с себя валютные риски из-за возможных скачков курса, перекладывая эти риски на инвесторов. В теории вроде бы правильно, но на практике массовое бегство из ОВГЗ способно обвалить не только курс гривны, но и всю финансовую систему страны. Даже приостановка скупки ОВГЗ и некоторое превышение выхода из ОВГЗ над их скупкой ведет к тому, что пирамида начинает переворачиваться. Что и начало происходить.



С конца мая курс доллара начал расти. Заговорили чуть ли не о 29,5 гривен за доллар в скором времени, но такие пророчества пока не подтверждаются. Рост чередуется с откатами вниз. Такие колебания курса вверх-вниз позволяют валютным спекулянтам наживаться на раскачке курса.



Чуть ли не важнейшей причиной провала гривны после ее долгой стабильности и укрепления было названо скандальное интервью столь же скандального олигарха Игоря Коломойского международному изданию Financial Times, в котором Беня с присущей ему душевной простотой предложил Украине и лично Зеленскому объявить дефолт и не платить по внешним долгам Украины. Это заявление, как известно, вызвало шквал в СМИ и в обществе и привело к нынешнему росту курса доллара.



Предварительно отметим, что до этого целая цепочка весьма неблагоприятных факторов не оказала на гривну ни малейшего негативного воздействия. Напомним, что за это время в Украине прошли президентские выборы, сомнительный пока роспуск парламента, неудачная пока попытка отправить в отставку правительство, выплата в мае 1 млрд долларов по внешним долгам. Каждый из этих факторов даже сам по себе в отечественных реалиях способен столкнуть вниз гривну, не говоря уже об их совокупности в течение довольно сжатого периода. Но гривна оставалась стабильной и даже немного укреплялась до тех пор, пока Коломойский не озвучил ёрническую идею: дескать, давайте объявим дефолт, и «кому должны — всем прощаем».



Впрочем, существует вполне обоснованное мнение, что для падения курса гривны сложились вполне определенные объективные причины, а заявление Коломойского послужило не более чем толчком. Скандальное заявление остановило покупки ОВГЗ, но их покупка и без того уже начала тормозиться. Да и не только в ОВГЗ проблема.



27 мая в США был День поминовения (Memorial Day). В связи с выходным, возник дефицит доллара, чем не преминули воспользоваться спекулянты, качнув курс с целью наживы. Скорее даже этот скачок, а не откровения Бени в Financial Times и запустил процесс девальвации гривны. Наблюдая качания курса, экспортеры решили не торопиться с продаже экспортной выручки, тем более в марте Нацбанк снизил норму обязательной продажи выручки с 50% до 30% в рамках либерализации. К тому же, в конце мая произошла массовая компенсация НДС крупным экспортерам, что привело к появлению на финансовом рынке больших объемов свободной гривны. Кроме того, в конце мая импортеры закрывали контракты и спешно скупали валюту.



А тут вдруг Коломоский брякнул о дефолте — и пошло-поехало.



Попытки Нацбанка потушить проседание гривны интервенциями не привело к сколько-нибудь серьезным результатам, и главный банк просто прекратил попусту тратить валютные резервы в преддверии масштабных выплат по внешнему долгу осенью в объеме около 1,5 млрд долларов.



Здесь-то и сыграло свою роль начало переворачивания пирамиды ОВГЗ. В конце мая спрос на них резко упал, объем сделок уменьшился до незначительных размеров, хотя правительство, наоборот, ожидало притока новых инвесторов и, соответственно, валюты в страну. Не помогло даже спешное увеличение доходности — хотя куда уже доходнее, если и так 18-20% годовых по государственным долговым обязательствам, как в «Зимбабве какой-то».



Экономист Алексей Кущ полагает, что порогом «переворачивания пирамиды» являются 40 млрд гривен. Выше этой суммы инвесторы начнут выходить из ОВГЗ, что неминуемо скажется на курсе гривны в сторону ее ослабления. Не будем оценивать цифру, но в принципе порог должен быть, и даже периодические раскачивания курса, выгодные спекулянтам, не смогут сгладить общую тенденцию на удешевление национальной валюты.



В свою очередь, экономист Виктор Скаршевский полагает, что инвесторы не так испугались разговоров о дефолте, как учли многолетнюю украинскую традицию, согласно которой осенью гривна дешевеет, иногда очень сильно. Поэтому владельцы 3-месячных облигаций стали от них избавляться и переводить средства в доллар, чтобы обезопасить их от курсовых рисков.



Относительное спокойствие на налично-уличном рынке тоже объяснимо. Население слишком далеко от «высоких сфер», в которых происходят спекуляции с ОВГЗ. К тому же, наступает отпускной период, когда «уличный» курс валюты традиционно снижается, конечно, если нет какого-нибудь катаклизма. Наконец, есть мнение, что населению не за что особо покупать валюту, поскольку оно измождено ростом потребительских цен коммунальных тарифов.



Но представляется, что такая ситуация на «уличном» рынке может держаться до поры до времени. Если начнется массовый «исход» из ОВГЗ, а банковский и вообще безналичный рынок не смогут удовлетворить спрос на валюту, подстегиваемый бегством капитала в доллар и вообще из страны, скупка валюты через гривневый «обнал» захлестнет и «уличный» рынок.



Собственно говоря, в бюджете-2019 на конец года заложен курс 29,4 гривны за доллар, так что еще есть куда «падать». Опять же таки, в сентябре намечаются крупные выплаты по внешнему долгу в размере около 1,5 млрд долларов, что чревато серьезным ростом курса доллара. Кстати, именно поэтому летом Нацбанк не будет расходовать валютные резервы на поддержание гривны в условиях курсовой нестабильности, поскольку в сентябре доллары очень понадобятся. Минфин, возможно, будет одалживать на внешних рынках 1,5-3 млрд долларов, причем придется, повторим, брать в долг под крайне невыгодные проценты.



Здесь следует вернуться к идее Кабмина сократить внешний долг с нынешних 59% до 43% ВВП к 2022 году за счет снижения валютной части долга. Для этого правительство намерено дальнейшую распродажу ОВГЗ и девальвацию гривны. Такие планы содержатся с Среднесрочной программе управления государственным долгом на 2019-2022 годы, утвержденную, повторим, 5 июня нынешнего года.



По мнению авторов правительственной «стратегии», выглядеть это будет следующим образом. Валютная часть долга будет сокращаться за счет текущих выплат. Только в 2019-2020 годах Украина вернет кредиторам 15 млрд долларов. Гривневая часть долга будет, наоборот, возрастать. В случае нехватки средств на финансирование дефицита государственного бюджета, Кабмин намерен валютную часть госдолга замещать гривневой. Упор будет делаться на то, чтобы продать иностранным инвесторам как можно больше гривневых облигаций, для чего они должны будут продавать доллары за гривны. Доходность облигаций будет устанавливаться как можно выше, чтобы привлечь инвесторов, например, начиная с 18%. Повторим, что в США и Европе подобные облигации размещаются под 2-3% годовых.



Валюта, которая якобы будет поступать в страну в результате такой нехитрой аферы, будет использована для выплат по госдолгу. Правительство осознает, что выход инвесторов из ОВГЗ, особенно массовый, чреват девальвацией национальной валюты из-за масштабных скупок доллара. Поэтому чиновники намерены закладывать в макроэкономические показатели некую «регулируемую девальвацию», в результате которой к концу 2022 года валютный курс составит якобы 30,7 гривен за доллар.



В адекватность подобных предсказаний едва ли верят в самом Кабмине, точнее, в Минфине, который продуцирует эти прогнозы. К тому же, есть и другие ожидания: например, Morgan Stanley прогнозирует 31 гривну за доллар уже к концу этого года.



Причем вопрос не только в девальвации и неминуемо следующей за ней инфляцией. Как показано выше, схема с массовой продажей ОВГЗ нерезидентам в настоящий момент уже не работает, и пирамида начала переворачиваться. Гарантий, что эта схема будет работать в 2022 году, не существует ровным счетом никаких, если уже сейчас инвесторы отказываются от покупки ОВГЗ.



Но еще более интересной оказывается проблема девальвации гривны. Укрепление гривны в начале 2019 года мешало очень многим, прежде всего олигархам, ориентированным на экспорт. Сколько бы Коломойский и Ахметов не учиняли тайные и явные разборки, их интересы как экспортеров часто сходятся, ибо чем дешевле гривна и долларовый эквивалент внутренних расходов, тем больше экспортный долларовый гешефт. Так что, поднимая «кипеш» на тему «давайте объявим дефолт и пошлем внешних кредиторов на хер» (пардон!), Беня преследовал свои цели и уже таки поимел кой-чего на получившейся девальвации гривны, будучи экспортером ферросплавов. У Ахметова ситуация сложнее: как экспортер металла он выигрывает, но проигрывает в энергетике, львиная доля которой, за исключением «энергоострова Бурштын», ориентирована на внутренний рынок, но отдельный вопрос.



Правительству «дорогая» гривна тоже очень мешала, поскольку снижала поступления в бюджет от экспорта и импорта. Более того, девальвация и инфляция всегда были «лучшими друзьями» правительства в Украине, поскольку увеличивали доходы бюджета. В этом смысле постановка вопроса о девальвации гривны, которая неминуемо влечет инфляцию и рост цен абсолютно понятна и без аферы с массовым выпуском ОВГЗ якобы для «снижения внешнего долга».



Кстати, с наполнением бюджета дела обстоят неважно! В апреле-мае 2019 года выполнение доходной части бюджета обеспечил Нацбанк, который перечислил в бюджет 47,6 млрд гривен в апреле и 17,2 млрд гривен в мае, то есть всего 64,9 млрд гривен. Показательно, что в мае платеж Нацбанка в бюджет изначально не предусматривался, его должны были сделать позднее. Но, по данным СМИ, Кабмин «уболтал» главный банк перечислить вторую часть платежа, иначе бюджет не досчитался бы почти 10% запланированных на май доходов. Плохая новость для Кабмина состоит в том, что на этом Нацбанк свой годовой лимит «подарков Минфину» уже выполнил и больше до конца года денег давать не имеет права.



Как видим, девальвация гривны подоспела на удивление вовремя. Она позволит Кабмину увеличить доходную часть бюджета, который, похоже, опять был сверстан нереальным.



В то же время, хорошо известно, что девальвацию и инфляцию из своего кармана оплачивают, прежде всего, рядовые граждане. Иными словами, за просчеты власти в бюджетном планировании, а также за внешний долг обыватели заплатят из своего кармана, кроме прочего, еще и посредством так называемого инфляционного налога.



А ведь финансовые забавы Кабмина являются далеко не единственным инфляционным фактором. С 1 июня Россия ввела ограничение на поставку в Украину целого перечня товаров, прежде всего, нефти и нефтепродуктов, что неминуемо ведет к росту цен на топливо, который уже начался. Очевидно, что это приведет к инфляционному всплеску во всей экономике. Кроме того, нас ожидают рост цен и тарифов на газ и электроэнергию, коммунальные услуги и прочее. К этому «букету» власть намерена добавить еще и девальвацию с последующей монетарной инфляцией якобы «во спасение отечества от внешних долгов», каковые долги сделала «элита», а платить придется, как обычно, рядовым обывателям.



Хотя на покрытие долгов вполне можно было «раскулачить» Беню, Пиню, Ахмета, Пороха и прочих представителей «олигархического гадючника».



Заодно меньше бы стали «трындеть» во всяких там Financial Times..