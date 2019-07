Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12

sivakov2020 написав: Пирамида сверхприбыльных 20%-ых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которую "заботливо" выстраивало правительство последние полгода, как и следовало ожидать, начинает шататься. Иностранные спекулянты, которых в традициях при*** политэкономической корректности называют «инвесторами», приостановили скупку ОВГЗ и, соответственно, завод в страну валюты. Намечается тенденция к выходу этих «спекуловесторов» из гривневых облигаций с последующей скупкой валюты для вывода из страны, что должно неминуемо повлечь падение гривны.



...



долгов», каковые долги сделала «элита», а платить придется, как обычно, рядовым обывателям.



Хотя на покрытие долгов вполне можно было «раскулачить» Беню, Пиню, Ахмета, Пороха и прочих представителей «олигархического гадючника».



Ладно было бы это исключительно вашим оценочным суждением, но в данным тексте фактологчиеские ошибки и манипуляция на манипуляции. Попахивает школой кремлевских экономичесикх домыслов. Ладно было бы это исключительно вашим оценочным суждением, но в данным тексте фактологчиеские ошибки и манипуляция на манипуляции. Попахивает школой кремлевских экономичесикх домыслов.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.