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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16461647164816491650>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 236
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
40
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:17

Вот зачем такую муть постить?
  sivakov2020 написав:Не помогло даже спешное увеличение доходности — хотя куда уже доходнее, если и так 18-20% годовых по государственным долговым обязательствам, как в «Зимбабве какой-то».
...
Опять же таки, в сентябре намечаются крупные выплаты по внешнему долгу в размере около 1,5 млрд долларов, что чревато серьезным ростом курса доллара.
...
Минфин, возможно, будет одалживать на внешних рынках 1,5-3 млрд долларов, причем придется, повторим, брать в долг под крайне невыгодные проценты.

% уже снижаются, падения спроса не заметно
По отдаче долга - только в этом песяце откупили на отдачу )
Ничего занимать на внешних рынках скорее всего не будет
==
Какая-то дикая смесь пропаганды с потоком сознания ...
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:18

Миняйло покупает ровно 25,00 :shock: :D
Эх,жаль у меня патроны закончились )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А никого не смущает такое снижение по доллару и ввод в обращение в октябре 1000 гривневой купюры? Наверное, пора снова оперировать таким понятием как "загон аленей". Привлеченные по сказочным 18% по ОВГЗ нужно же будет чем-то перекрывать. Вот и будем жить как студенты "от сессии до сессии"
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:19

да что тут гадать, вот просто график за 12 месяцев, тренд на укрепление более чем очевиден.

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brainchild
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Эх,жаль у меня патроны закончились )
Патроны и снаряды у многих закончились. Все - воевать нечем, пора сдаваться.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:23

sivakov2020
Все що ви скопіювали і тут виложили, стара, давним давно неактуальна інформація.
Дефолт Коломойського помоєму був ще в квітні-травні.
Ніякого виходу з ваших слів *спекуловесторов* не спостерігається і не передбачається. В основному реалізуються ОВДП довготривалі - однорічні, двох - і т д.
Про яке падіння ви пишете чи автор приведеної вами статті, напевно знаєте тільки ви чи той автор. Подивіться краще реальну статистику.
Про курс закладений в бюджет. Назвіть мені хоть один приклад за останні 2-3 роки, коли курс долара відповідав закладеному в бюджет? Та немає такого. Постійно на 1-1.5 гр завищений.
Ой, хватить. Думаю не варто той *шедевр* більше коментувати...
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:23

в пятницу оборот межбанка 508 млн был. это когда НБУ 85 млн купил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:31

  Doctor написав:sivakov2020
Все що ви скопіювали і тут виложили, стара, давним давно неактуальна інформація.
Дефолт Коломойського помоєму був ще в квітні-травні.
Ніякого виходу з ваших слів *спекуловесторов* не спостерігається і не передбачається. В основному реалізуються ОВДП довготривалі - однорічні, двох - і т д.
Про яке падіння ви пишете чи автор приведеної вами статті, напевно знаєте тільки ви чи той автор. Подивіться краще реальну статистику.
Про курс закладений в бюджет. Назвіть мені хоть один приклад за останні 2-3 роки, коли курс долара відповідав закладеному в бюджет? Та немає такого. Постійно на 1-1.5 гр завищений.
Ой, хватить. Думаю не варто той *шедевр* більше коментувати...

От власне, що завищений на 1-1,5грн, але аж ніяк не на 4-4,5 Це означає, що все складено мінімум не грамотно :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 25.05 - 25.08. Питання риторичне - коли пробиваємо 25.00 на МБ? Думаю таки завтра)
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:35

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:Эх,жаль у меня патроны закончились )
Патроны и снаряды у многих закончились. Все - воевать нечем, пора сдаваться.
Сливаться, вы хотели сказать?!
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