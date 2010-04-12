sivakov2020 написав:Не помогло даже спешное увеличение доходности — хотя куда уже доходнее, если и так 18-20% годовых по государственным долговым обязательствам, как в «Зимбабве какой-то». ... Опять же таки, в сентябре намечаются крупные выплаты по внешнему долгу в размере около 1,5 млрд долларов, что чревато серьезным ростом курса доллара. ... Минфин, возможно, будет одалживать на внешних рынках 1,5-3 млрд долларов, причем придется, повторим, брать в долг под крайне невыгодные проценты.
% уже снижаются, падения спроса не заметно По отдаче долга - только в этом песяце откупили на отдачу ) Ничего занимать на внешних рынках скорее всего не будет == Какая-то дикая смесь пропаганды с потоком сознания ...
А никого не смущает такое снижение по доллару и ввод в обращение в октябре 1000 гривневой купюры? Наверное, пора снова оперировать таким понятием как "загон аленей". Привлеченные по сказочным 18% по ОВГЗ нужно же будет чем-то перекрывать. Вот и будем жить как студенты "от сессии до сессии"
sivakov2020 Все що ви скопіювали і тут виложили, стара, давним давно неактуальна інформація. Дефолт Коломойського помоєму був ще в квітні-травні. Ніякого виходу з ваших слів *спекуловесторов* не спостерігається і не передбачається. В основному реалізуються ОВДП довготривалі - однорічні, двох - і т д. Про яке падіння ви пишете чи автор приведеної вами статті, напевно знаєте тільки ви чи той автор. Подивіться краще реальну статистику. Про курс закладений в бюджет. Назвіть мені хоть один приклад за останні 2-3 роки, коли курс долара відповідав закладеному в бюджет? Та немає такого. Постійно на 1-1.5 гр завищений. Ой, хватить. Думаю не варто той *шедевр* більше коментувати...
Doctor написав:sivakov2020 Все що ви скопіювали і тут виложили, стара, давним давно неактуальна інформація. Дефолт Коломойського помоєму був ще в квітні-травні. Ніякого виходу з ваших слів *спекуловесторов* не спостерігається і не передбачається. В основному реалізуються ОВДП довготривалі - однорічні, двох - і т д. Про яке падіння ви пишете чи автор приведеної вами статті, напевно знаєте тільки ви чи той автор. Подивіться краще реальну статистику. Про курс закладений в бюджет. Назвіть мені хоть один приклад за останні 2-3 роки, коли курс долара відповідав закладеному в бюджет? Та немає такого. Постійно на 1-1.5 гр завищений. Ой, хватить. Думаю не варто той *шедевр* більше коментувати...
От власне, що завищений на 1-1,5грн, але аж ніяк не на 4-4,5 Це означає, що все складено мінімум не грамотно