|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 25,00/25,10
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:41
Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:51
оленей по-осени считают.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:53
Беда в другом - у многих из числа тех, у кого остались патроны, в голове ожидание бесконечного праздника укрепления гривны)))) сидят и ждут каждый день отодвигая курсовую цель покупки все ниже и ниже
Днепр опт 25,02-25,10
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Праздник быстро закончится (тогда когда не будут ждать) и ракета сделает разгон за 1 день от 0.70 до 1 грн. И тогда сразу все отрезвляться.А пока пьяный дебош спекулянтов правит бал и главный дирижер это НБУ. Мое дело предупредить-под 25 межбанк не будет нырять. Скорее всего после обеда пойдет отскок.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:57
Загальна ліквідність
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 54 146,21(52 960,02 + 1 186,19(+ 4 077,18)) млн.
Овернайти дебет 15% - 10 878(11 947 − 1 069(+ 2 504)) млн.
Овернайти кредит 19% - 91,1(91.1 + 0,0(- 0,2)) млн.
Загальна ліквідність 54 146,21+10 878-91,1 = 64 933,11(64 815,92 + 117,19(+ 6 581,38)) млн. гривень.
Сьогодні загальна ліквідність дуже слабенько підросла. Додали всього 117,19 млн. гривень. НБУ викупив долярів на 3 805,56 млн. гривень (десь 150 млн. долярів), та автономні чинники забрали -3 688 млн. гривень. І казначейство забрало -5932,79 млн., і знову дуже зменьшилась готівка, додавши 2261,78 млн. грн. на коррахунках!
Загальна ліквідність лишилась майже на тому ж самому рівні, що була в пʼятницю, не зважаючи на великі закупки доляра НБУ! Тільки 1 млрд. гривень перебрався з овернайтів на коррахунки. Загальна ліквідність перевищує 60 млн.грн. А ось готівку дуже зменшують вже другий тиждень поспіль! Все роблять щоб курс доляра як готівковий так і безготіввковий йшов донизу. Тільки НБУ стоіть на стриманні шаленного укріплення гривні.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 30 лип, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:58
SAndriy1
ну я вот купил в чт по 25.6, а сейчас можно по 25.15, нафига переплачивать было??? вот и я не один наверное так думаю, хз где стопорнет:на 24,5 или 24....
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:01
Рада онлайн 25.09
банк Львів - євро (!!!) 27.95
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Люди рятуйте, гроші згорають.
Кажуть що коли приймуть бюджет - в ньому буде програма Великої приватизації, вільного ринку землі, іноземці валюту будуть вагонами завозити та міняти на гривню, бо всі аукціони продажу у нац.валюті, тоді курс буде не те що 20,00 а 10,00 грн./дол.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Просто наложилось куча факторов:
-Зашли деньги под выборы
-Легализация капиталов через ОВГЗ попередників
-Жадные реальные нерезиденты с их инсайдами
-Россденьги под Медведчука и К под выборы.
-Успешные размещения госкорпораций и Минфина на внешних рынках под выплаты обязательств, снявшие их валютный спрос внутри страны
-Вырубили импортеров через процесс формирование новой таможни.
-Поломано часть схем по контрабасу импорта, нет движения= упал спрос на валюту.
Ждем разблокирования таможни и формирования Уряду. Пока так случилось, что все факторы сложились благоприятно для гривни.
Но не будем забывать, что бюджет верстали по курсу 29.3. И впереди осень, и тяжелый отопительный сезон . В перспективе потеря транзитных платежей за газ и снижение перечислений заробитчан уже в следующем году.
Долгосрочно верю в курс 26-27. Курс 20-21 может быть, но это опять перекосы начнутся кошмарные ( смотрим на торговый баланс).
Зараз переглядають цей форум: lrs7719, sivakov2020, yuri_m, zzzzzz, Василь-Рівне, ЧИА і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|