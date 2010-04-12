RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1647164816491650>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 236
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
40
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,00/25,10
Danik
 
Повідомлень: 352
З нами з: 30.01.12
Подякував: 285 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:41

  asti написав:Сливаться, вы хотели сказать?!

Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 786
З нами з: 10.04.07
Подякував: 62 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:51

  Яша написав:
  asti написав:Сливаться, вы хотели сказать?!

Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату
оленей по-осени считают.
edgar_po
 
Повідомлень: 317
З нами з: 09.04.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:53

  zzzzzz написав:Миняйло покупает ровно 25,00 :shock: :D
Эх,жаль у меня патроны закончились )


Беда в другом - у многих из числа тех, у кого остались патроны, в голове ожидание бесконечного праздника укрепления гривны)))) сидят и ждут каждый день отодвигая курсовую цель покупки все ниже и ниже
Днепр опт 25,02-25,10
SAndriy1
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Праздник быстро закончится (тогда когда не будут ждать) и ракета сделает разгон за 1 день от 0.70 до 1 грн. И тогда сразу все отрезвляться.А пока пьяный дебош спекулянтов правит бал и главный дирижер это НБУ. Мое дело предупредить-под 25 межбанк не будет нырять. Скорее всего после обеда пойдет отскок.
sivakov2020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:57

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 54 146,21(52 960,02 + 1 186,19(+ 4 077,18)) млн.
Овернайти дебет 15% - 10 878(11 947 − 1 069(+ 2 504)) млн.
Овернайти кредит 19% - 91,1(91.1 + 0,0(- 0,2)) млн.

Загальна ліквідність 54 146,21+10 878-91,1 = 64 933,11(64 815,92 + 117,19(+ 6 581,38)) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність дуже слабенько підросла. Додали всього 117,19 млн. гривень. НБУ викупив долярів на 3 805,56 млн. гривень (десь 150 млн. долярів), та автономні чинники забрали -3 688 млн. гривень. І казначейство забрало -5932,79 млн., і знову дуже зменьшилась готівка, додавши 2261,78 млн. грн. на коррахунках!

Загальна ліквідність лишилась майже на тому ж самому рівні, що була в пʼятницю, не зважаючи на великі закупки доляра НБУ! Тільки 1 млрд. гривень перебрався з овернайтів на коррахунки. Загальна ліквідність перевищує 60 млн.грн. А ось готівку дуже зменшують вже другий тиждень поспіль! Все роблять щоб курс доляра як готівковий так і безготіввковий йшов донизу. Тільки НБУ стоіть на стриманні шаленного укріплення гривні. :|

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 30 лип, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:58

SAndriy1
ну я вот купил в чт по 25.6, а сейчас можно по 25.15, нафига переплачивать было??? вот и я не один наверное так думаю, хз где стопорнет:на 24,5 или 24.... :shock:
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 26.07.18
Подякував: 404 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:01

Рада онлайн 25.09

банк Львів - євро (!!!) 27.95
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люди рятуйте, гроші згорають.

Кажуть що коли приймуть бюджет - в ньому буде програма Великої приватизації, вільного ринку землі, іноземці валюту будуть вагонами завозити та міняти на гривню, бо всі аукціони продажу у нац.валюті, тоді курс буде не те що 20,00 а 10,00 грн./дол.
sivakov2020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Просто наложилось куча факторов:

-Зашли деньги под выборы

-Легализация капиталов через ОВГЗ попередників

-Жадные реальные нерезиденты с их инсайдами

-Россденьги под Медведчука и К под выборы.

-Успешные размещения госкорпораций и Минфина на внешних рынках под выплаты обязательств, снявшие их валютный спрос внутри страны

-Вырубили импортеров через процесс формирование новой таможни.

-Поломано часть схем по контрабасу импорта, нет движения= упал спрос на валюту.

Ждем разблокирования таможни и формирования Уряду. Пока так случилось, что все факторы сложились благоприятно для гривни.

Но не будем забывать, что бюджет верстали по курсу 29.3. И впереди осень, и тяжелый отопительный сезон . В перспективе потеря транзитных платежей за газ и снижение перечислений заробитчан уже в следующем году.

Долгосрочно верю в курс 26-27. Курс 20-21 может быть, но это опять перекосы начнутся кошмарные ( смотрим на торговый баланс).
sivakov2020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1647164816491650>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a, sivakov2020, Vitaka, Vorlon, Василь-Рівне, ЧИА і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1539, 1540, 1541
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15407 1828557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 17:36
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73908)
30.07.2019 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.