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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1647164816491650

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 236
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
40
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07

  greenback1996 написав:SAndriy1
ну я вот купил в чт по 25.6, а сейчас можно по 25.15, нафига переплачивать было??? вот и я не один наверное так думаю, хз где стопорнет:на 24,5 или 24.... :shock:

Сейчас все так думают и локти кусают. Особенно те, кто купил по 26, 26.50, или 27. Но никто не хочет задумываться, где будет реальное дно. Может прямо сегодня и нарисуют около 25! А потом быстрый рост и при 27-28 уже все забудут, как слёзы сейчас лили из-за уплаченных лишних 10-20 копеек. Ведь никто из простых смертных не знает и не может знать, на какой отметке матерые олигархи, заводящие сейчас валюту в Украину, закончат этот процесс. Может на 25. А может на 24. Или на 23... Или вот прямо завтра! 31 июля завтра, конец месяца. Почему бы и нет? Бюджет трещит по швам, все программы капвложений остановлены, но при этом упорно выкачивают гривну с рынка! Нас усиленно готовят к банкротству? Не волосатая ли там рука Коломойского и Медведчука гужуют с этими ОВГЗ? Первому надо легализовать свой капитал тут, второму нужна умирающая Украина а-ля 2014-2015 годов. Интересы совпали?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:15

НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.

Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:19

Уважаемые,а может быть идёт упаковка валютой для выплаты внешних долгов .Самое время затариться по сниженным ценам, лето всё-таки, народ меняет на отдых и т.д.
Как думаете?

*Відправлено з Чату
котэ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Страна с осени входит в зону повышенной турбулентности с президентом дурачком и его зеленой командой (аля команда черновецкого) за которым стоят уже жирные крысы (пинчуки,коломойские,фирташи,ахметовы и суровые смотрящие от раши и сша( европу не берем в счет) и кстати скоро мальчик зеля поедет бить челобитную к трампу, посмотрим чем эта встреча закончиться. но пока зеля и богдан катаются по лигам смеха, ходят на футбольные матчи, устраивают показуху на пляже в одессе и все чудесно.Страна Буратино прямо. Просто лето-такая вот пора.Но осень-зима быстро отрезвит и посмотрим на первые законопроекты от новой-старой команды. Молитесь, чтобы внешние рынки были в адеквате хотя бы до выборов США, иначе 30 покажется потом очень неплохим даже курсом. Экономику можно обманывать до тех пор пока работает схема. Но в эту схему могут внести изменения на внешнем рынке и тогда как начнут эти же олигархи обратно выводить свои ОВГЗ + процент, хоть и частично, хоть и понемногу но такая масса бумаги пойдет на межбанк и до малейшего шухера весь оффшор улетит обратно на Кипр, откуда и приехали они.
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.07.2019
грн за 100 доларів США 2509.19
Гривна укрепилась на 16 копеек.
После вчерашней масштабной интервенции НБУ, выкупившего порядка 150 млн, сегодняшние торги проходят на удивление спокойно. Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу же, будто испугавшись собственной наглости, отскочили на копейку, немного подумав, прибавили еще копейку, постояли в нерешительности и начали очень робкое снижение. На данный момент, вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазоне 4 копейки.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.07.2019
Усього, млн дол. США 508.2
Результат впечатляющий.
Даже если отнять объем интервенций НБУ, получится, что рынок сам переварил около 420 млн. И это в пятницу! В разгар сезона отпусков!
Похоже, покупатели сочли текущие курсы очень привлекательными и начали запасаться впрок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:26

Ув.модератор, на сайте какая-то аномальная активность учеток которые были ранее законсервированы. Примите меры пожалуйста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:27

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
22.07.2019 503,69 25,6431 -0,1722 26,7403 -0,0075
23.07.2019 628,16 25,6300 -0,0131 26,7310 -0,0093
24.07.2019 984,15 25,5163 -0,1137 26,7153 -0,0157
25.07.2019 594,03 25,4873 -0,0290 26,7058 -0,0095
26.07.2019 878,01 25,4397 -0,0476 26,6914 -0,0143

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,075123(0,010952). Курс валився. Падало в середньому по 7,5123 копійки за добу. Це у 6.86 разів швидше ніж росло у попередньому тижні. Ну дуже швидко :!:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,011275(-0,008520). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.1275 копійки за добу. Падіння також прискорилось в 1,32 рази по відношенню до минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3588,0560(3414,9267) млн. долярів. Виросли на 173,13 млн. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 717,61(682,99) млн., також виросли на 34,62 (−28,25) млн. І вони були набагато більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 557,38(551,41), які свмі виросли на 5,97 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Здається хтось кудись дуже поспішає з продажею доляра. Ну дуже гарні відсотки по ОВДП, а тут ще й валютні облігації можуть більше не розміщувати... :shock:

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,691442. Вона на 6,37(4,40) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,091948.

Доляр вцілому дорожчий на 1,60 гривні від поточного курсу. Треба купувати доляр! :!:

Подивитись графік.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Сьогодні аукціон з первинного розміщення ОВДП -
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... D1%82.docx ,
а завтра треба повернути в ринок 2 305 766 608.5 грн. -
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-07-31

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:27

  котэ написав:Уважаемые,а может быть идёт упаковка валютой для выплаты внешних долгов .Самое время затариться по сниженным ценам, лето всё-таки, народ меняет на отдых и т.д.
Как думаете?

*Відправлено з Чату

Это само собой. Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши... А потом выплаты в сентябре-октябре, и тут же вдогонку пойдут потоком погашения ОВГЗ. "Совпадение? Не думаю..."(с) Кстати, какие там объемы самых краткосрочных облигаций? Наверняка в них вложились именно заводилы этого обвала курса. Организовали, а потом первыми и выскочат на самой сладкой цифре. Слили доллар по 26.30-26.50, а откупятся по 25.05-25.30. А лохи пусть держат по 9-12 месяцев и выходят потом по 30-33.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года они выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто не думает защищать. Из ЕС к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же, установленные ЕС для украинских производителей мизерные квоты, выбираем за 1 день. По тому же маслу, например. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Только на животноводство. А если в целом, то дотации в АПК превышают 100 млрд. евро в год. 1000 евро на человека. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего плохого. Правда вскоре наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, зарежет её. Он же не дурак кормить бесплатно. После чего цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог. А потом их вытеснит импорт. Со сроками хранения до бесконечности. С соответствующими “добавочками”. Потому, что привычного натурального, со сроком реализации 2-3 недели, завезти не получится. Расстояния не те. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Дело не в нас. Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
lrs7719
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