greenback1996 написав:SAndriy1 ну я вот купил в чт по 25.6, а сейчас можно по 25.15, нафига переплачивать было??? вот и я не один наверное так думаю, хз где стопорнет:на 24,5 или 24....
Сейчас все так думают и локти кусают. Особенно те, кто купил по 26, 26.50, или 27. Но никто не хочет задумываться, где будет реальное дно. Может прямо сегодня и нарисуют около 25! А потом быстрый рост и при 27-28 уже все забудут, как слёзы сейчас лили из-за уплаченных лишних 10-20 копеек. Ведь никто из простых смертных не знает и не может знать, на какой отметке матерые олигархи, заводящие сейчас валюту в Украину, закончат этот процесс. Может на 25. А может на 24. Или на 23... Или вот прямо завтра! 31 июля завтра, конец месяца. Почему бы и нет? Бюджет трещит по швам, все программы капвложений остановлены, но при этом упорно выкачивают гривну с рынка! Нас усиленно готовят к банкротству? Не волосатая ли там рука Коломойского и Медведчука гужуют с этими ОВГЗ? Первому надо легализовать свой капитал тут, второму нужна умирающая Украина а-ля 2014-2015 годов. Интересы совпали?
Страна с осени входит в зону повышенной турбулентности с президентом дурачком и его зеленой командой (аля команда черновецкого) за которым стоят уже жирные крысы (пинчуки,коломойские,фирташи,ахметовы и суровые смотрящие от раши и сша( европу не берем в счет) и кстати скоро мальчик зеля поедет бить челобитную к трампу, посмотрим чем эта встреча закончиться. но пока зеля и богдан катаются по лигам смеха, ходят на футбольные матчи, устраивают показуху на пляже в одессе и все чудесно.Страна Буратино прямо. Просто лето-такая вот пора.Но осень-зима быстро отрезвит и посмотрим на первые законопроекты от новой-старой команды. Молитесь, чтобы внешние рынки были в адеквате хотя бы до выборов США, иначе 30 покажется потом очень неплохим даже курсом. Экономику можно обманывать до тех пор пока работает схема. Но в эту схему могут внести изменения на внешнем рынке и тогда как начнут эти же олигархи обратно выводить свои ОВГЗ + процент, хоть и частично, хоть и понемногу но такая масса бумаги пойдет на межбанк и до малейшего шухера весь оффшор улетит обратно на Кипр, откуда и приехали они.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 30.07.2019 грн за 100 доларів США 2509.19 Гривна укрепилась на 16 копеек. После вчерашней масштабной интервенции НБУ, выкупившего порядка 150 млн, сегодняшние торги проходят на удивление спокойно. Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу же, будто испугавшись собственной наглости, отскочили на копейку, немного подумав, прибавили еще копейку, постояли в нерешительности и начали очень робкое снижение. На данный момент, вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазоне 4 копейки.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.07.2019 Усього, млн дол. США 508.2 Результат впечатляющий. Даже если отнять объем интервенций НБУ, получится, что рынок сам переварил около 420 млн. И это в пятницу! В разгар сезона отпусков! Похоже, покупатели сочли текущие курсы очень привлекательными и начали запасаться впрок.