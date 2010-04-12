Додано: Вів 30 лип, 2019 11:21

Страна с осени входит в зону повышенной турбулентности с президентом дурачком и его зеленой командой (аля команда черновецкого) за которым стоят уже жирные крысы (пинчуки,коломойские,фирташи,ахметовы и суровые смотрящие от раши и сша( европу не берем в счет) и кстати скоро мальчик зеля поедет бить челобитную к трампу, посмотрим чем эта встреча закончиться. но пока зеля и богдан катаются по лигам смеха, ходят на футбольные матчи, устраивают показуху на пляже в одессе и все чудесно.Страна Буратино прямо. Просто лето-такая вот пора.Но осень-зима быстро отрезвит и посмотрим на первые законопроекты от новой-старой команды. Молитесь, чтобы внешние рынки были в адеквате хотя бы до выборов США, иначе 30 покажется потом очень неплохим даже курсом. Экономику можно обманывать до тех пор пока работает схема. Но в эту схему могут внести изменения на внешнем рынке и тогда как начнут эти же олигархи обратно выводить свои ОВГЗ + процент, хоть и частично, хоть и понемногу но такая масса бумаги пойдет на межбанк и до малейшего шухера весь оффшор улетит обратно на Кипр, откуда и приехали они.