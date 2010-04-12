RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1647164816491650

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 236
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
40
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07

  greenback1996 написав:SAndriy1
ну я вот купил в чт по 25.6, а сейчас можно по 25.15, нафига переплачивать было??? вот и я не один наверное так думаю, хз где стопорнет:на 24,5 или 24.... :shock:

Сейчас все так думают и локти кусают. Особенно те, кто купил по 26, 26.50, или 27. Но никто не хочет задумываться, где будет реальное дно. Может прямо сегодня и нарисуют около 25! А потом быстрый рост и при 27-28 уже все забудут, как слёзы сейчас лили из-за уплаченных лишних 10-20 копеек. Ведь никто из простых смертных не знает и не может знать, на какой отметке матерые олигархи, заводящие сейчас валюту в Украину, закончат этот процесс. Может на 25. А может на 24. Или на 23... Или вот прямо завтра! 31 июля завтра, конец месяца. Почему бы и нет? Бюджет трещит по швам, все программы капвложений остановлены, но при этом упорно выкачивают гривну с рынка! Нас усиленно готовят к банкротству? Не волосатая ли там рука Коломойского и Медведчука гужуют с этими ОВГЗ? Первому надо легализовать свой капитал тут, второму нужна умирающая Украина а-ля 2014-2015 годов. Интересы совпали?
yuri_m
 
Повідомлень: 428
З нами з: 25.11.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:15

НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.

Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34336
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6975 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:19

Уважаемые,а может быть идёт упаковка валютой для выплаты внешних долгов .Самое время затариться по сниженным ценам, лето всё-таки, народ меняет на отдых и т.д.
Как думаете?

*Відправлено з Чату
котэ
 
Повідомлень: 105
З нами з: 09.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Страна с осени входит в зону повышенной турбулентности с президентом дурачком и его зеленой командой (аля команда черновецкого) за которым стоят уже жирные крысы (пинчуки,коломойские,фирташи,ахметовы и суровые смотрящие от раши и сша( европу не берем в счет) и кстати скоро мальчик зеля поедет бить челобитную к трампу, посмотрим чем эта встреча закончиться. но пока зеля и богдан катаются по лигам смеха, ходят на футбольные матчи, устраивают показуху на пляже в одессе и все чудесно.Страна Буратино прямо. Просто лето-такая вот пора.Но осень-зима быстро отрезвит и посмотрим на первые законопроекты от новой-старой команды. Молитесь, чтобы внешние рынки были в адеквате хотя бы до выборов США, иначе 30 покажется потом очень неплохим даже курсом. Экономику можно обманывать до тех пор пока работает схема. Но в эту схему могут внести изменения на внешнем рынке и тогда как начнут эти же олигархи обратно выводить свои ОВГЗ + процент, хоть и частично, хоть и понемногу но такая масса бумаги пойдет на межбанк и до малейшего шухера весь оффшор улетит обратно на Кипр, откуда и приехали они.
sivakov2020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.07.2019
грн за 100 доларів США 2509.19
Гривна укрепилась на 16 копеек.
После вчерашней масштабной интервенции НБУ, выкупившего порядка 150 млн, сегодняшние торги проходят на удивление спокойно. Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу же, будто испугавшись собственной наглости, отскочили на копейку, немного подумав, прибавили еще копейку, постояли в нерешительности и начали очень робкое снижение. На данный момент, вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазоне 4 копейки.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.07.2019
Усього, млн дол. США 508.2
Результат впечатляющий.
Даже если отнять объем интервенций НБУ, получится, что рынок сам переварил около 420 млн. И это в пятницу! В разгар сезона отпусков!
Похоже, покупатели сочли текущие курсы очень привлекательными и начали запасаться впрок.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1467 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
5
4
6
  #<1 ... 1647164816491650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sivakov2020, Vitaka, Vorlon, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1539, 1540, 1541
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15407 1828557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 17:36
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73908)
30.07.2019 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.