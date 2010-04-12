НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.
Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:15
НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.
Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:19
Уважаемые,а может быть идёт упаковка валютой для выплаты внешних долгов .Самое время затариться по сниженным ценам, лето всё-таки, народ меняет на отдых и т.д.
Как думаете?
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:23
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.07.2019
грн за 100 доларів США 2509.19
Гривна укрепилась на 16 копеек.
После вчерашней масштабной интервенции НБУ, выкупившего порядка 150 млн, сегодняшние торги проходят на удивление спокойно. Открылись на 13 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу же, будто испугавшись собственной наглости, отскочили на копейку, немного подумав, прибавили еще копейку, постояли в нерешительности и начали очень робкое снижение. На данный момент, вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазоне 4 копейки.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.07.2019
Усього, млн дол. США 508.2
Результат впечатляющий.
Даже если отнять объем интервенций НБУ, получится, что рынок сам переварил около 420 млн. И это в пятницу! В разгар сезона отпусков!
Похоже, покупатели сочли текущие курсы очень привлекательными и начали запасаться впрок.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:26
Ув.модератор, на сайте какая-то аномальная активность учеток которые были ранее законсервированы. Примите меры пожалуйста.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:27
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
22.07.2019 503,69 25,6431 -0,1722 26,7403 -0,0075
23.07.2019 628,16 25,6300 -0,0131 26,7310 -0,0093
24.07.2019 984,15 25,5163 -0,1137 26,7153 -0,0157
25.07.2019 594,03 25,4873 -0,0290 26,7058 -0,0095
26.07.2019 878,01 25,4397 -0,0476 26,6914 -0,0143
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,075123(0,010952). Курс валився. Падало в середньому по 7,5123 копійки за добу. Це у 6.86 разів швидше ніж росло у попередньому тижні. Ну дуже швидко
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,011275(-0,008520). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.1275 копійки за добу. Падіння також прискорилось в 1,32 рази по відношенню до минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 3588,0560(3414,9267) млн. долярів. Виросли на 173,13 млн. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 717,61(682,99) млн., також виросли на 34,62 (−28,25) млн. І вони були набагато більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 557,38(551,41), які свмі виросли на 5,97 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Здається хтось кудись дуже поспішає з продажею доляра. Ну дуже гарні відсотки по ОВДП, а тут ще й валютні облігації можуть більше не розміщувати...
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,691442. Вона на 6,37(4,40) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,091948.
Доляр вцілому дорожчий на 1,60 гривні від поточного курсу. Треба купувати доляр!
ВО
PS
Сьогодні аукціон з первинного розміщення ОВДП -
а завтра треба повернути в ринок 2 305 766 608.5 грн. -
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 30 лип, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:27
Это само собой. Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши... А потом выплаты в сентябре-октябре, и тут же вдогонку пойдут потоком погашения ОВГЗ. "Совпадение? Не думаю..."(с) Кстати, какие там объемы самых краткосрочных облигаций? Наверняка в них вложились именно заводилы этого обвала курса. Организовали, а потом первыми и выскочат на самой сладкой цифре. Слили доллар по 26.30-26.50, а откупятся по 25.05-25.30. А лохи пусть держат по 9-12 месяцев и выходят потом по 30-33.
Вам захотелось вернуться в 1937 год? И что значит "законсервированные"? Пока рынок жил адекватной жизнью, сюда можно было и не заглядывать. А когда пошел аномальный разнос в стиле 2008 года, то конечно захотелось узнать первопричину этого и когда эта вакханалия закончится. Если что-то не нравится - откройте свою личную ветку и там наслаждайтесь в гордом одиночестве!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года они выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто не думает защищать. Из ЕС к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же, установленные ЕС для украинских производителей мизерные квоты, выбираем за 1 день. По тому же маслу, например. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Только на животноводство. А если в целом, то дотации в АПК превышают 100 млрд. евро в год. 1000 евро на человека. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего плохого. Правда вскоре наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, зарежет её. Он же не дурак кормить бесплатно. После чего цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог. А потом их вытеснит импорт. Со сроками хранения до бесконечности. С соответствующими “добавочками”. Потому, что привычного натурального, со сроком реализации 2-3 недели, завезти не получится. Расстояния не те. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Дело не в нас. Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:31
Ещё более интересно, каким образом этим нерезам отдавать будут, да ещё и с процентами
Я шарю
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.
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