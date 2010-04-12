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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:34
Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:34
lrs7719 написав:
Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
А укрепляж этому ещё и поможет
Я шарю
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
yuri_m написав: котэ написав:
Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались".
И МВФ уезжает не солоно хлебавши...
Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.
Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
Ещё более интересно, каким образом этим нерезам отдавать будут, да ещё и с процентами
Большая часть пойдет в пятилетки , там курсовые риски заложены.
Долларовые евробонды на 5 лет - 6,8%
ОВДП - 15,8%
9% заложен девал на каждый год в течении 5 лет. Вот и считайте.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:40
Вкладчик1234 написав: lrs7719 написав:
Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
А укрепляж этому ещё и поможет
Вот зря вы так. Юрия Косюка очень хорошо государство защищает
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:41
yuri_m написав:
Это само собой. Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши... А потом выплаты в сентябре-октябре, и тут же вдогонку пойдут потоком погашения ОВГЗ. "Совпадение? Не думаю..."(с) Кстати, какие там объемы самых краткосрочных облигаций
Очень правдоподобно.Позапрошлым летом была такая же история , потом взлет на 29 если не ошибаюсь...Полностью с Вами согласен.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:41
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.
Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?
Ещё более интересно, каким образом этим нерезам отдавать будут, да ещё и с процентами
Можливо чекають більш лакоміший шматок-землю
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:51
Так это ж пост Деркача. Может ему обидно
С другой стороны - курс проседает, заводи инвестиции, развивай производство, выпускай новую продукцию. Но нет. Виноваты субсидии - хотя и тут пруфы надо бы. А почему не сравнить условия для АПК в Европе и у нас? Между тем в Болгарии фрукты и овощи дешевле наших. Цитируя Деркача - торговля не дураки - будут везти с Польши.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:53
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:54
yuri_m написав: tumos написав:
Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?
У которого цель обанкротить страну и скупить потом все активы по дешевке. "
Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.
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