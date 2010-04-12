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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16491650165116521653>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 237
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:34

  lrs7719 написав:Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.

А укрепляж этому ещё и поможет
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

  yuri_m написав:
  котэ написав: Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши...


Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.

Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?

Ещё более интересно, каким образом этим нерезам отдавать будут, да ещё и с процентами


Большая часть пойдет в пятилетки , там курсовые риски заложены.
Долларовые евробонды на 5 лет - 6,8%
ОВДП - 15,8%

9% заложен девал на каждый год в течении 5 лет. Вот и считайте.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:40

  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.

А укрепляж этому ещё и поможет


Вот зря вы так. Юрия Косюка очень хорошо государство защищает :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:41

  yuri_m написав:Это само собой. Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши... А потом выплаты в сентябре-октябре, и тут же вдогонку пойдут потоком погашения ОВГЗ. "Совпадение? Не думаю..."(с) Кстати, какие там объемы самых краткосрочных облигаций

Очень правдоподобно.Позапрошлым летом была такая же история , потом взлет на 29 если не ошибаюсь...Полностью с Вами согласен.

*Відправлено з Чату
котэ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил валюты на 3,806 млрд ( около 150 млн.долларов)
И в пятницу 85 млн.

Интересно, незезы решили по крупному, на 300-400 млн.дол затарить ОВГЗ ?

Ещё более интересно, каким образом этим нерезам отдавать будут, да ещё и с процентами

Можливо чекають більш лакоміший шматок-землю :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:51

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.

А укрепляж этому ещё и поможет


Вот зря вы так. Юрия Косюка очень хорошо государство защищает :mrgreen: :mrgreen:


Так это ж пост Деркача. Может ему обидно :) С другой стороны - курс проседает, заводи инвестиции, развивай производство, выпускай новую продукцию. Но нет. Виноваты субсидии - хотя и тут пруфы надо бы. А почему не сравнить условия для АПК в Европе и у нас? Между тем в Болгарии фрукты и овощи дешевле наших. Цитируя Деркача - торговля не дураки - будут везти с Польши.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:53

  sivakov2020 написав:Праздник быстро закончится (тогда когда не будут ждать) и ракета сделает разгон за 1 день от 0.70 до 1 грн. И тогда сразу все отрезвляться.А пока пьяный дебош спекулянтов правит бал и главный дирижер это НБУ. Мое дело предупредить-под 25 межбанк не будет нырять. Скорее всего после обеда пойдет отскок.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А тут все уже ракетами пугают) Но курс и вправду сладкий, пожалуй, зайду еще немного в бакс, чтобы быть где-то на 35% в баксе.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:54

  yuri_m написав:
  tumos написав:Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?

У которого цель обанкротить страну и скупить потом все активы по дешевке. "


Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.
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