Это само собой. Вот только поток этой валюты слишком бурный! Кто-то заливает наш рынок с очень конкретной целью. И помощь в выплате наших долгов тут ни при чём. В сентябре МВФ приезжает с новым траншем. А этот текущий залив как бы ясно говорит "ваши деньги нам не нужны, своей валюты завались". И МВФ уезжает не солоно хлебавши... А потом выплаты в сентябре-октябре, и тут же вдогонку пойдут потоком погашения ОВГЗ. "Совпадение? Не думаю..."(с) Кстати, какие там объемы самых краткосрочных облигаций