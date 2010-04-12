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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1650165116521653>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 237
вище 25.65
51%
120
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:05

  lrs7719 написав:Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.


Насчет квот я не совсем понял.
Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:06

  Вкладчик1234 написав:Ставку не понижают, т.к. понимают, что тогда поток развернётся назад.
Спойлер: тогда денег (долларов) всем не хватит

Что ещё раз показывает безосновательность укрепляжа.

Вопрос только в том, пойдёт ли наш следующий кризис по сценарию ГКО, или по сценарию исландского кризиса

Что Вы имеете ввиду под "сценарием исландского кризиса"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:21

  ЛАД написав:Что Вы имеете ввиду под "сценарием исландского кризиса"?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_2008—2011_годов_в_Исландии
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:24

  yuri_m написав:Читайте быстрее, а то мои посты оперативно удаляют! Видать кому-то они очень глаза колят. А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит! После этого запускаются качели в обратную сторону, курс стремительно растет, валюта улетает со свистом обратно к "качателям" и на выплаты по ОВГЗ. Все активы внутри Украины сильно падают в цене. Плюс запуска

Да, все ясно.Вопрос лишь в том когда народ останется у разбитого корыта, ведь до бесконечности "качели" не могут двигаться...

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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:27

  yuri_m написав:А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!


Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:29

А когда закончится аттракцион с ОВГЗ?

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котэ
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:34

  котэ написав:А когда закончится аттракцион с ОВГЗ?

*Відправлено з Чату

Ты веткой ошибся, тут про валюту, ОВГЗ в другой теме
Адреналин
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:35

  lrs7719 написав:Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.

Если он не врёт насчёт рентабельности 10-11% и она такая же и при экспорте,то я не знаю, что будет у него с экспортом даже при курсе 25. :)
А если он не прибедняется, то и на внутр. рынке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 лип, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:40

Зри в корень...

  Адреналин написав:
  котэ написав:А когда закончится аттракцион с ОВГЗ?

*Відправлено з Чату

Ты веткой ошибся, тут про валюту, ОВГЗ в другой теме
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:51

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Что Вы имеете ввиду под "сценарием исландского кризиса"?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_2008—2011_годов_в_Исландии

Об исландском кризисе я знаю.
Вопрос был в том, что Вы имеете ввиду - отказ от выплат иностранным вкладчикам, значительные зарубежные кредиты (по Вашей ссылке -
МВФ выделил Исландии 2,1 млрд долларов (ноябрь 2008 года), а четыре скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания) — 2,5 млрд долларов
), что-то ещё?
Сомневаюсь в обоих вариантах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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