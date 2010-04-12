tumos написав:Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.
А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит! После этого запускаются качели в обратную сторону, курс стремительно растет, валюта улетает со свистом обратно к "качателям" и на выплаты по ОВГЗ. Все активы внутри Украины сильно падают в цене. Плюс запускается громкая кампания борьбы с олигархами. Ну или теми, у кого надо будет отжать имущество... И под это дело с очень хорошим дисконтом скупаются их активы. И чем сильнее будет девальвация и давление со стороны новой власти, тем выгоднее можно будет приобрести активы. Сугубо бизнес и ничего личного! Подобное уже проходили в 2009 и 2014 годах.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719 написав:Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.
Насчет квот я не совсем понял. Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО.
yuri_m написав:Читайте быстрее, а то мои посты оперативно удаляют! Видать кому-то они очень глаза колят. А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит! После этого запускаются качели в обратную сторону, курс стремительно растет, валюта улетает со свистом обратно к "качателям" и на выплаты по ОВГЗ. Все активы внутри Украины сильно падают в цене. Плюс запуска
Да, все ясно.Вопрос лишь в том когда народ останется у разбитого корыта, ведь до бесконечности "качели" не могут двигаться...
yuri_m написав:А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!
Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?
lrs7719 написав:Вчера поднимали вопрос о предприятиях. Вот выше пост Деркача о ситуации на Яготине. Курс он старательно обходит - ограничивается дотациями и протекционизмом хотя это палка о двух концах. Так же не совсем понимаю зачем им нужны доп квоты если они даже на внутреннем рынке не конкурентноспособны. Что будет при курсе в 20 я не знаю.
Если он не врёт насчёт рентабельности 10-11% и она такая же и при экспорте,то я не знаю, что будет у него с экспортом даже при курсе 25. А если он не прибедняется, то и на внутр. рынке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 лип, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.