Додано: Вів 30 лип, 2019 12:03

tumos написав: Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке. Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.

А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит! После этого запускаются качели в обратную сторону, курс стремительно растет, валюта улетает со свистом обратно к "качателям" и на выплаты по ОВГЗ. Все активы внутри Украины сильно падают в цене. Плюс запускается громкая кампания борьбы с олигархами. Ну или теми, у кого надо будет отжать имущество... И под это дело с очень хорошим дисконтом скупаются их активы. И чем сильнее будет девальвация и давление со стороны новой власти, тем выгоднее можно будет приобрести активы. Сугубо бизнес и ничего личного! Подобное уже проходили в 2009 и 2014 годах.