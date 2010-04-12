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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:51
Вкладчик1234 написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
ЛАД написав:
Что Вы имеете ввиду под "сценарием исландского кризиса"?
Финансовый_кризис_2008—2011_годов_в_Исландии
Об исландском кризисе я знаю.
Вопрос был в том, что Вы имеете ввиду - отказ от выплат иностранным вкладчикам, значительные зарубежные кредиты (по Вашей ссылке -
МВФ выделил Исландии 2,1 млрд долларов (ноябрь 2008 года), а четыре скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания) — 2,5 млрд долларов
), что-то ещё?
Сомневаюсь в обоих вариантах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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