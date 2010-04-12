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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1651165216531654>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 238
вище 25.65
51%
121
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:58

Луцьк 24.90/25.10
ZaasIngus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Сомневаюсь в обоих вариантах.

В эти дни прошла удивительная атака рашаботов на ветке
С одной стороны, они заметили плач ярославны по доллару, но не смогли понять )
Пытались закидать сообщениями - все плохо
Но основной плач именно из-за того, что все хорошо - т.е. уже есть понимание тенденции на укрепление, но жаба давит, что или не заработали на этом или даже потеряли
Приводятся странные цитаты, часто не к месту
=
По теме
1. Пробьем 25 завтра или до конца недели?
2. Пробьем 24?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:03

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Что Вы имеете ввиду под "сценарием исландского кризиса"?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_2008—2011_годов_в_Исландии

Об исландском кризисе я знаю.
Вопрос был в том, что Вы имеете ввиду - отказ от выплат иностранным вкладчикам, значительные зарубежные кредиты (по Вашей ссылке -
МВФ выделил Исландии 2,1 млрд долларов (ноябрь 2008 года), а четыре скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания) — 2,5 млрд долларов
), что-то ещё?
Сомневаюсь в обоих вариантах.

Думаю, что кого-то бортанут с выплатами в конце концов. Вопрос только кого.
Можно и референдум провести.
Например конвертнуть какие-то облигации в бюджет, как облигации Януковича.

Например пересмотреть "реструктуризацию Яресько"
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:12

Насчет квот я не совсем понял.
Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО

Главный месседж его поста - они не конкурентоспособны на Украине. Причем тут тогда квоты ес? Что там делать? Резать операционные затраты они не могут, инвестировать не хотят. Одно спасение для таких хозяйственников девальвация. Убиваем трёх зайцев сходу. Даже четырех.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:16

  lrs7719 написав:Насчет квот я не совсем понял.
Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО

Главный месседж его поста - они не конкурентоспособны на Украине. Причем тут тогда квоты ес? Что там делать? Резать операционные затраты они не могут, инвестировать не хотят. Одно спасение для таких хозяйственников девальвация. Убиваем трёх зайцев сходу. Даже четырех.


Так он больше всего жалуется не на конкуренцию по молочке. а по сырам. вот на сыры он и хочет заградительные пошлины.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17

  lrs7719 написав: Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими.

Не хотілося би Вас ще більше засмучувати, але не тільки голандські з польськими. Ці мені не дуже до смаку (наші деяких виробників кращі), тому стараюся в одному відомому рітейлері запасатися "акційним" французьким, який при акціях раніше був відсотків на 20 дорожчий за наш. Треба подивитися, в яку ціну буде зараз.
Але незрозуміло, чому Ви так переживаєте - за висновками одного з місцевих "гуру" вплив ревалу та відкритості нашого внутрішнього ринку на місцевих виробників сильно перебільшена. Хто не вірить - той... :D
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:19

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:Насчет квот я не совсем понял.
Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО

Главный месседж его поста - они не конкурентоспособны на Украине. Причем тут тогда квоты ес? Что там делать? Резать операционные затраты они не могут, инвестировать не хотят. Одно спасение для таких хозяйственников девальвация. Убиваем трёх зайцев сходу. Даже четырех.


Так он больше всего жалуется не на конкуренцию по молочке. а по сырам. вот на сыры он и хочет заградительные пошлины.

Можно ещё их запрещать и/или давить :)

Скоро и сыр будем ввозить как евро-номера. Кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так забавно читать провокаторов – по-сути, произошло незначительное укрепление курса, меньше 10%, а уже начались вопли "всё пропало". На мой взгляд, эмоциональные точки сопротивления 25 и 20-21. Если будет падать как сейчас, то улетит ниже 24 до конца недели запросто.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:22

  lrs7719 написав: Уменьшить операционные расходы они не могут, инвестировать не хотят. Одно спасение для таких хозяйственников девальвация.

Нафиг таких хозяйственников. Пусть инвестируют, оптимизируют управление или продают бизнес.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:22

  Яша написав:
  asti написав:Сливаться, вы хотели сказать?!

Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :)

*Відправлено з Чату


Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".

Зображення

Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !
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