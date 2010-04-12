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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В эти дни прошла удивительная атака рашаботов на ветке
С одной стороны, они заметили плач ярославны по доллару, но не смогли понять )
Пытались закидать сообщениями - все плохо
Но основной плач именно из-за того, что все хорошо - т.е. уже есть понимание тенденции на укрепление, но жаба давит, что или не заработали на этом или даже потеряли
Приводятся странные цитаты, часто не к месту
=
По теме
1. Пробьем 25 завтра или до конца недели?
2. Пробьем 24?
и это пройдет
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:03
Думаю, что кого-то бортанут с выплатами в конце концов. Вопрос только кого.
Можно и референдум провести.
Например конвертнуть какие-то облигации в бюджет, как облигации Януковича.
Например пересмотреть "реструктуризацию Яресько"
Я шарю
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:12
Насчет квот я не совсем понял.
Деркач хочет заградительные пошлины. По-моему до 5% можно вводить,это не будет нарушением правил ВТО
Главный месседж его поста - они не конкурентоспособны на Украине. Причем тут тогда квоты ес? Что там делать? Резать операционные затраты они не могут, инвестировать не хотят. Одно спасение для таких хозяйственников девальвация. Убиваем трёх зайцев сходу. Даже четырех.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:16
Так он больше всего жалуется не на конкуренцию по молочке. а по сырам. вот на сыры он и хочет заградительные пошлины.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17
Не хотілося би Вас ще більше засмучувати, але не тільки голандські з польськими. Ці мені не дуже до смаку (наші деяких виробників кращі), тому стараюся в одному відомому рітейлері запасатися "акційним" французьким, який при акціях раніше був відсотків на 20 дорожчий за наш. Треба подивитися, в яку ціну буде зараз.
Але незрозуміло, чому Ви так переживаєте - за висновками одного з місцевих "гуру" вплив ревалу та відкритості нашого внутрішнього ринку на місцевих виробників сильно перебільшена. Хто не вірить - той...
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:19
Можно ещё их запрещать и/или давить
Скоро и сыр будем ввозить как евро-номера. Кашель лаврова
Я шарю
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так забавно читать провокаторов – по-сути, произошло незначительное укрепление курса, меньше 10%, а уже начались вопли "всё пропало". На мой взгляд, эмоциональные точки сопротивления 25 и 20-21. Если будет падать как сейчас, то улетит ниже 24 до конца недели запросто.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:22
Нафиг таких хозяйственников. Пусть инвестируют, оптимизируют управление или продают бизнес.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:22
Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05
И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !
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