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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1651165216531654

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 238
вище 25.65
51%
121
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  brainchild написав:Если будет падать как сейчас, то улетит ниже 24 до конца недели запросто.

Скорее - завтра
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:30

  ЧИА написав:...........
Пытались закидать сообщениями - все плохо
Но основной плач именно из-за того, что все хорошо - т.е. уже есть понимание тенденции на укрепление, но жаба давит, что или не заработали на этом или даже потеряли
Приводятся странные цитаты, часто не к месту
....

Уверены?
Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике?
А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:35

  ЛАД написав:
  ЧИА написав: все хорошо
....

Уверены?
Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике?
А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?

Не считаю
Но!
Пылесоспо курсу близкому к 25 для отдачи долгов считаю реальным успехом
Ибо еще полгода назад абсолютно не представлял, за счет чего будут гасить внешние долги
И лучше по 25.5 откупают, чем по 27.5
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мальчики, это временная местная аномалия, пай пал конвертирует гривну сейчас Exchange rate:UAH 1.0 = USD 0.0376, те больше 26.59.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investor_33 написав:
  Zebra написав:
  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )

Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.

Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
Я так с 2000 года делаю, как начал зарабатывать. И ниче)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:09

Охо-хо....Миняйло в Киеве по покупке ушел ниже 25...24,95 в среднем
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:13

  vhata написав:Мальчики, это временная местная аномалия, пай пал конвертирует гривну сейчас Exchange rate:UAH 1.0 = USD 0.0376, те больше 26.59.


В вот это вообще удивительно. Это коммерческие ребята, но неужела даже они никак не привязаны к оф.курсу-форексам? :?:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:26

как видно из структуры бюджета, то налоги с импорта (НДС, ввозные пошлины и акциз) занимают половину всех налоговых поступлений бюджета. Так что потеря 10% на курсе это куча недополученных доходов бюджета, а соответственно непрофинансированных статей расходов https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/
Востаннє редагувалось yuluk в Вів 30 лип, 2019 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:27

Где рыжее животное ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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