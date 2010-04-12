ЧИА написав:........... Пытались закидать сообщениями - все плохо Но основной плач именно из-за того, что все хорошо - т.е. уже есть понимание тенденции на укрепление, но жаба давит, что или не заработали на этом или даже потеряли Приводятся странные цитаты, часто не к месту ....
Уверены? Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике? А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Уверены? Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике? А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?
Не считаю Но! Пылесоспо курсу близкому к 25 для отдачи долгов считаю реальным успехом Ибо еще полгода назад абсолютно не представлял, за счет чего будут гасить внешние долги И лучше по 25.5 откупают, чем по 27.5
alex_dvornichenko написав:CasinoAA90 Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль ) Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
Я так с 2000 года делаю, как начал зарабатывать. И ниче)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
как видно из структуры бюджета, то налоги с импорта (НДС, ввозные пошлины и акциз) занимают половину всех налоговых поступлений бюджета. Так что потеря 10% на курсе это куча недополученных доходов бюджета, а соответственно непрофинансированных статей расходов https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/
Востаннє редагувалось yuluk в Вів 30 лип, 2019 14:27, всього редагувалось 1 раз.