Уверены? Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике? А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?
Не считаю Но! Пылесоспо курсу близкому к 25 для отдачи долгов считаю реальным успехом Ибо еще полгода назад абсолютно не представлял, за счет чего будут гасить внешние долги И лучше по 25.5 откупают, чем по 27.5
Согласен. Но боюсь, что сегодняшняя выгода может обернуться завтрашними большими потерями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года они выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто не думает защищать. Из ЕС к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же, установленные ЕС для украинских производителей мизерные квоты, выбираем за 1 день. По тому же маслу, например. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Только на животноводство. А если в целом, то дотации в АПК превышают 100 млрд. евро в год. 1000 евро на человека. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего плохого. Правда вскоре наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, зарежет её. Он же не дурак кормить бесплатно. После чего цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог. А потом их вытеснит импорт. Со сроками хранения до бесконечности. С соответствующими “добавочками”. Потому, что привычного натурального, со сроком реализации 2-3 недели, завезти не получится. Расстояния не те. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Дело не в нас. Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
Плач Ярославны Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а? Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?
По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
zzzzzz написав:Завтра погашение на 1 млрд грн и послезавтра погашение на 125 млн.дол , что эквивалентно 4,1 млрд.грн. С учетом мощного завода бабла нерезами думаю можем ожидать сегодня сумасшедшую цифру размещения гривневых ОВГЗ. Думаю до 15 млрд.
Думаю порежут. Понемногу дергают стоп-кран. Другое дело, что они уйдут без напряга на вторичку покупать у банков. Жду турецкий вариант резкого снижения доходности.
zzzzzz написав:Завтра погашение на 1 млрд грн и послезавтра погашение на 125 млн.дол , что эквивалентно 4,1 млрд.грн. С учетом мощного завода бабла нерезами думаю можем ожидать сегодня сумасшедшую цифру размещения гривневых ОВГЗ. Думаю до 15 млрд.
Думаю порежут. Понемногу дергают стоп-кран. Другое дело, что они уйдут без напряга на вторичку покупать у банков. Жду турецкий вариант резкого снижения доходности.
zzzzzz написав:Стопы дергают по коротким ( 3-12 месяцев) всех в длинные заталкивают. Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
Будут покупать короткие у банков. Уж очень навязчивый сервис загона в длинные. Интересно какие бумаги были вложены в Приват?
zzzzzz написав: Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..
zzzzzz написав:Стопы дергают по коротким ( 3-12 месяцев) всех в длинные заталкивают. Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
Будут покупать короткие у банков. Уж очень навязчивый сервис загона в длинные. Интересно какие бумаги были вложены в Приват?
Те которые решил вложить Кабмин Там было 2 решения Кабмина. Бумаги длинные и низкодоходные, на уровне инфляции. Но там много их и они растянуты по выплатам. Вроде с 2030 по 2040 гг.
tumos написав:Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?
Нет, МВФ помогает нам уже не первый год разгребаться с прошлыми долгами, дает деньги под низкий процент на перекредитовку. У МВФ процент 0.8-1 за деньги, а с рынка НБУ гребет под 8-10%. А за гривневые ОВГЗ вообще под 17%! Разницу чувствуете? Плюс ОВГЗ грузят сейчас ах какие люди из числа приближенных к верхушке новой власти, а значит государство Украина будет должно лично им. Не какому-то там МВФ, а лично им! И потом при большой распродаже страны за долги эти товарищи откусят самый вкусный кусок пирога. Так что чем глубже завалят экономику, тем больше и дешевле загребут народного добра!
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 29.07.2019 30.07.2019 починає діяти з: 30.07.2019 31.07.2019 100 дол. США 2525.2582 2508.5516 После полудня гривна укрепилась еще на 0.6 копейки. Установившееся незадолго до 12 равновесие продержалось до 14. После этого начался новый этап робкого снижения. За 1.5 часа одолели 4 копейки. Расширение при этом спреда намекает, что это уже движения Рыжика, которому лень даже падать.
По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 83 копейки. Отрыв от аномального прошлого года составил 167 копеек.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 2016 р. № 961 Київ
здійснювати для забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 цієї постанови випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд. гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 відсотка річних, у тому числі з індексованою вартістю в розмірі до 73,8 млрд гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних, із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”;
Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПРИВАТБАНК”
Відповідно до статті 16 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що держава в особі Міністерства фінансів бере участь у додатковій капіталізації публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПРИВАТБАНК” шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі до 38565000000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики.
2. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в сумі до 38,565 млрд гривень із строком обігу до 17 років та відсотковою ставкою доходу до 9,8 відсотка річних.