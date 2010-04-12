RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1653165416551656>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 240
вище 25.65
51%
123
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:35

  ЧИА написав:
  ЛАД написав:
  ЧИА написав: все хорошо
....

Уверены?
Или Вы считаете курс главным показателем успехов в экономике?
А его временное (?) укрепление великим достижением и показателем грядушего роста и процветания Украины?

Не считаю
Но!
Пылесоспо курсу близкому к 25 для отдачи долгов считаю реальным успехом
Ибо еще полгода назад абсолютно не представлял, за счет чего будут гасить внешние долги
И лучше по 25.5 откупают, чем по 27.5

Согласен.
Но боюсь, что сегодняшняя выгода может обернуться завтрашними большими потерями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13713
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4223 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года они выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто не думает защищать. Из ЕС к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же, установленные ЕС для украинских производителей мизерные квоты, выбираем за 1 день. По тому же маслу, например. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Только на животноводство. А если в целом, то дотации в АПК превышают 100 млрд. евро в год. 1000 евро на человека. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего плохого. Правда вскоре наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, зарежет её. Он же не дурак кормить бесплатно. После чего цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог. А потом их вытеснит импорт. Со сроками хранения до бесконечности. С соответствующими “добавочками”. Потому, что привычного натурального, со сроком реализации 2-3 недели, завезти не получится. Расстояния не те. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Дело не в нас. Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож.
Плач Ярославны
Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а?
Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?

По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:38

  zzzzzz написав:Завтра погашение на 1 млрд грн и послезавтра погашение на 125 млн.дол , что эквивалентно 4,1 млрд.грн. С учетом мощного завода бабла нерезами думаю можем ожидать сегодня сумасшедшую цифру размещения гривневых ОВГЗ. Думаю до 15 млрд.

Думаю порежут. Понемногу дергают стоп-кран. Другое дело, что они уйдут без напряга на вторичку покупать у банков. Жду турецкий вариант резкого снижения доходности.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 788
З нами з: 10.04.07
Подякував: 63 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:41

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Завтра погашение на 1 млрд грн и послезавтра погашение на 125 млн.дол , что эквивалентно 4,1 млрд.грн. С учетом мощного завода бабла нерезами думаю можем ожидать сегодня сумасшедшую цифру размещения гривневых ОВГЗ. Думаю до 15 млрд.

Думаю порежут. Понемногу дергают стоп-кран. Другое дело, что они уйдут без напряга на вторичку покупать у банков. Жду турецкий вариант резкого снижения доходности.

*Відправлено з Чату

Стопы дергают по коротким ( 3-12 месяцев) всех в длинные заталкивают.
Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34355
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6984 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:46

  zzzzzz написав:Стопы дергают по коротким ( 3-12 месяцев) всех в длинные заталкивают. Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.

Будут покупать короткие у банков. Уж очень навязчивый сервис загона в длинные. Интересно какие бумаги были вложены в Приват?

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 788
З нами з: 10.04.07
Подякував: 63 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:48

  zzzzzz написав: Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.

а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..
морда
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:49

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Стопы дергают по коротким ( 3-12 месяцев) всех в длинные заталкивают. Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.

Будут покупать короткие у банков. Уж очень навязчивый сервис загона в длинные. Интересно какие бумаги были вложены в Приват?


Те которые решил вложить Кабмин :lol:
Там было 2 решения Кабмина. Бумаги длинные и низкодоходные, на уровне инфляции. Но там много их и они растянуты по выплатам. Вроде с 2030 по 2040 гг.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34355
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6984 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:53

  tumos написав:Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?

Нет, МВФ помогает нам уже не первый год разгребаться с прошлыми долгами, дает деньги под низкий процент на перекредитовку. У МВФ процент 0.8-1 за деньги, а с рынка НБУ гребет под 8-10%. А за гривневые ОВГЗ вообще под 17%! Разницу чувствуете? Плюс ОВГЗ грузят сейчас ах какие люди из числа приближенных к верхушке новой власти, а значит государство Украина будет должно лично им. Не какому-то там МВФ, а лично им! И потом при большой распродаже страны за долги эти товарищи откусят самый вкусный кусок пирога. Так что чем глубже завалят экономику, тем больше и дешевле загребут народного добра!
yuri_m
 
Повідомлень: 432
З нами з: 25.11.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 29.07.2019 30.07.2019
починає діяти з: 30.07.2019 31.07.2019
100 дол. США 2525.2582 2508.5516
После полудня гривна укрепилась еще на 0.6 копейки.
Установившееся незадолго до 12 равновесие продержалось до 14. После этого начался новый этап робкого снижения. За 1.5 часа одолели 4 копейки. Расширение при этом спреда намекает, что это уже движения Рыжика, которому лень даже падать.

По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 83 копейки.
Отрыв от аномального прошлого года составил 167 копеек.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:03

Яша

Всего было 2 решения Кабмина.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 грудня 2016 р. № 961
Київ
здійснювати для забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 цієї постанови випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд. гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 10,5 відсотка річних, у тому числі з індексованою вартістю в розмірі до 73,8 млрд гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних, із подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-%D0%BF

и вот вторая постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 червня 2017 р. № 443
Київ

Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПРИВАТБАНК”

Відповідно до статті 16 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що держава в особі Міністерства фінансів бере участь у додатковій капіталізації публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПРИВАТБАНК” шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі до 38565000000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

2. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в сумі до 38,565 млрд гривень із строком обігу до 17 років та відсотковою ставкою доходу до 9,8 відсотка річних.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34355
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6984 раз.
 
Профіль
26
5
2
  #<1 ... 1653165416551656>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Doctor, Surfer, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1539, 1540, 1541
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15407 1828711
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 17:36
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439452
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6083)
30.07.2019 17:05
Рынок ОВГЗ (1017)
30.07.2019 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.