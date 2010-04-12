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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:08
морда написав: zzzzzz написав:
Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..
Доллар.Сейф.Ждать до поздней осени
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moniks
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:22
Binimovich написав:
lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал.
Плач Ярославны
Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а?
Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?
По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?
В целом согласен - кому то лавры Косюка не дают спать по ночам спокойно. Но вот по поводу майдана и евроассоциации - чушь. Вы забыли про торговые войны, эмбарнго со стороны россии , в которой молочка была чуть ли не первой ? Торговать со сбрендившим соседом - себя не уважать. А потом еще полезшим с войной отбирать территории. В глобальном итоге где то именно поведение сбрендевшей спесивой россии нас толкнули окончательно на европейский путь. И цивилизационно это абсолютно правильно - "геть від москви" - дикости которая уже в єти дни становится очевидной для самих московитов. А вот о плаче ярославны - чуть подробнее следующим постом.
P.S.
Киев 25.01 - пробиваем 25 уже сегодня ? на черном рынке торгуют вовсю 24,9
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:43
yuri_m написав:
Плюс ОВГЗ грузят сейчас ах какие люди из числа приближенных к верхушке новой власти
Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный или нерезидент. А то получится как у этого автора.
somilitark написав:
По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27.
Ничего себе такой инсайдик.
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Игорь
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:45
Так ну нормально, пробили 25 , теперь можно и наверх
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:48
Игорь написав:
Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%.
Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Востаннє редагувалось yuri_m
в Вів 30 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:48
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Ну есть еще в Киеве на прием по 25-25,02
цепляются когтями изо всех сил
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EvgCapp
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:56
yuri_m написав: Игорь написав:
Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%.
Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Вот в Пумбе сейчас интересные депо на 3м -16%(Накопительный)
Есть еще какой-то акционный по акции от мастеркард, так там 3м -17,6%
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