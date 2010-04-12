zzzzzz написав: Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..
lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал.
Плач Ярославны Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а? Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?
По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?
В целом согласен - кому то лавры Косюка не дают спать по ночам спокойно. Но вот по поводу майдана и евроассоциации - чушь. Вы забыли про торговые войны, эмбарнго со стороны россии , в которой молочка была чуть ли не первой ? Торговать со сбрендившим соседом - себя не уважать. А потом еще полезшим с войной отбирать территории. В глобальном итоге где то именно поведение сбрендевшей спесивой россии нас толкнули окончательно на европейский путь. И цивилизационно это абсолютно правильно - "геть від москви" - дикости которая уже в єти дни становится очевидной для самих московитов. А вот о плаче ярославны - чуть подробнее следующим постом.
P.S.
Киев 25.01 - пробиваем 25 уже сегодня ? на черном рынке торгуют вовсю 24,9
Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Вот в Пумбе сейчас интересные депо на 3м -16%(Накопительный) Есть еще какой-то акционный по акции от мастеркард, так там 3м -17,6%