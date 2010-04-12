Додано: Вів 30 лип, 2019 15:22

Binimovich написав: lrs7719 написав: Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. Плач Ярославны

Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а?

Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?



По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС? Плач ЯрославныКроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а?Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?

В целом согласен - кому то лавры Косюка не дают спать по ночам спокойно. Но вот по поводу майдана и евроассоциации - чушь. Вы забыли про торговые войны, эмбарнго со стороны россии , в которой молочка была чуть ли не первой ? Торговать со сбрендившим соседом - себя не уважать. А потом еще полезшим с войной отбирать территории. В глобальном итоге где то именно поведение сбрендевшей спесивой россии нас толкнули окончательно на европейский путь. И цивилизационно это абсолютно правильно - "геть від москви" - дикости которая уже в єти дни становится очевидной для самих московитов. А вот о плаче ярославны - чуть подробнее следующим постом.P.S.Киев 25.01 - пробиваем 25 уже сегодня ? на черном рынке торгуют вовсю 24,9