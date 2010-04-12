zzzzzz написав: Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.
а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..
lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал.
Плач Ярославны Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а? Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?
По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?
В целом согласен - кому то лавры Косюка не дают спать по ночам спокойно. Но вот по поводу майдана и евроассоциации - чушь. Вы забыли про торговые войны, эмбарнго со стороны россии , в которой молочка была чуть ли не первой ? Торговать со сбрендившим соседом - себя не уважать. А потом еще полезшим с войной отбирать территории. В глобальном итоге где то именно поведение сбрендевшей спесивой россии нас толкнули окончательно на европейский путь. И цивилизационно это абсолютно правильно - "геть від москви" - дикости которая уже в єти дни становится очевидной для самих московитов. А вот о плаче ярославны - чуть подробнее следующим постом.
P.S.
Киев 25.01 - пробиваем 25 уже сегодня ? на черном рынке торгуют вовсю 24,9
Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.
Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Вот в Пумбе сейчас интересные депо на 3м -16%(Накопительный) Есть еще какой-то акционный по акции от мастеркард, так там 3м -17,6%
Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо.
Это то о чем я писал последние лет эдак 5, предвидя нынешнее укрепление гривны. Отличный пример, и касательно "загибающегося экспорта" на укрепляже, но обо всем по порядку :
lrs7719 написав:Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские.
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн./кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0, 31 €/кг. В Европейском Союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом — 0,29 €/кг.
запоминаем цены на еврозакупку - врядли она сильно менялась с годами в евро.
Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле !
В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн - абсолютный уровень 2013. Рядом да, висят ценники по 25 - для "аленей-гурманов". В магазинах некоторые продают КОРОВЬЕ молоко - с пастеризацией, зарплатами, коммунальными, бензином, упаковкой по цене "закупки" некоторых "молочников". Так называемый сбой матрицы - где все прекрасно видно.
Экспортеры загнуться ? Загнуться они могут от слипания одного места - закупать продукцию по ценам 2013 года - курс 8 а продавать по курсу 27. Вот так точно слипнется !
Если брать за основу цену молока па 25 как на полках , а не реально по тем ценам по которым они закупают у населения , конечно будет так :
На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими.
и делать вид что им при этом еще дотаций не хватает.
Или персики импортные (турция, греция) по 20-25 не видели ? Испанские, египетские апельсины от 20 грн. Бананы от 15 грн ? При том что отечественная картоха сейчас дороже стоят , а отечественные помидоры дороже перечисленного импорта раза в 2. Мелитопольская черешня раза в 3 дороже испанских апельсин и греческих персиков. Зарплаты греческие, испанские с украинскими кто то хочет сравнить ? Это при том что на фоне этого рядом куча украинской агропродукции которая продается по ценам 2012-13 годов (курс 8 ). Вот вся суть и "подорожания" и закономерный гривнаукреплеж !
Я конечно за отечественного производителя, в разумных пределах его конечно надо защищать, но по сути ситуация выглядит так что кое кому лавры косюка мешают по ночам спать - только и всего.
Конечно если покупать импорт , который дешевле охреневшего местного производителя. сальдо будет отрицательным. Защищать надо но с умом и не доводить до такого охреневания.
Как говорил один умный кролик (сейчас не про реву, естественно) вся причина в том что "кто то сильно много ест". Вот и вся "инфляция" и "подорожание".