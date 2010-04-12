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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16541655165616571658>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 242
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:08

  морда написав:
  zzzzzz написав: Ну в Турции немного другая ситуация, у нас уже прошел период резкого падения ставок.У нас идет постепенное снижение.

а знаете почём там годовые ? а то акурт предлагает продавать почти всё и на депо в туркбанк - под 23%годовых. Я у него спрашивал, куда туркбанк инвестирует, чтоб тебе платить по 2%/мес, но он не ответил..

Доллар.Сейф.Ждать до поздней осени 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:22

  Binimovich написав:
lrs7719 написав:Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал.
Плач Ярославны
Кроме цены сырья, что еще входит в себестоимость молочной продукции? Зарплата персоналу, электроэнергия, налоги..? Какая норма прибыли закладывается у вас и в Европе, а?
Какие цены на электроэнергию у нас и там? А зарплаты, логистика, и так далее?

По поводу квот, это вы стояли на майдане в 2013-2014-м, чтобы подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь вам квоты не нравятся, которые были там прописаны? Не нравится, что Украина не ввела свои квоты на импортную продукцию? Зачем тогда было нужно соглашение о свободной торговле с ЕС?


В целом согласен - кому то лавры Косюка не дают спать по ночам спокойно. Но вот по поводу майдана и евроассоциации - чушь. Вы забыли про торговые войны, эмбарнго со стороны россии , в которой молочка была чуть ли не первой ? Торговать со сбрендившим соседом - себя не уважать. А потом еще полезшим с войной отбирать территории. В глобальном итоге где то именно поведение сбрендевшей спесивой россии нас толкнули окончательно на европейский путь. И цивилизационно это абсолютно правильно - "геть від москви" - дикости которая уже в єти дни становится очевидной для самих московитов. А вот о плаче ярославны - чуть подробнее следующим постом.

P.S.

Киев 25.01 - пробиваем 25 уже сегодня ? на черном рынке торгуют вовсю 24,9
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:43

  yuri_m написав: Плюс ОВГЗ грузят сейчас ах какие люди из числа приближенных к верхушке новой власти

Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный или нерезидент. А то получится как у этого автора.
  somilitark написав:По курсу,кто-то по инсайду от НБУ откупился по 25.50,пора гнать на 27.

Ничего себе такой инсайдик.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:45

Так ну нормально, пробили 25 , теперь можно и наверх :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.

Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. :mrgreen: Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:48

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Ну есть еще в Киеве на прием по 25-25,02
цепляются когтями изо всех сил
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:56

  yuri_m написав:
  Игорь написав:Зрада ? Смотрите чтобы это не оказался простой пересичный. А то получится как у этого автора.

Ага, пересичные грузятся ОВГЗ под 17% в то время, когда в банке депозиты были под 20-22%. :mrgreen: Причем в банк можно любую сумму положить, а под облигации порог входа не кислый такой! Самому-то не смешно? Где пересичные и где те ОВГЗ...

Вот в Пумбе сейчас интересные депо на 3м -16%(Накопительный)
Есть еще какой-то акционный по акции от мастеркард, так там 3м -17,6%
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  EvgCapp написав:Ну есть еще в Киеве на прием по 25-25,02
цепляются когтями изо всех сил

На моём форексе гривня ниже 25 давно торгуется - http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... M4IzAjIyM=
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:09

  zzzzzz написав:Так ну нормально, пробили 25 , теперь можно и наверх :mrgreen:

24.6 должны дойти...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:11

Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо.


Это то о чем я писал последние лет эдак 5, предвидя нынешнее укрепление гривны. Отличный пример, и касательно "загибающегося экспорта" на укрепляже, но обо всем по порядку :

  lrs7719 написав:Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские.


Берем статью от 2013 года (курс 8 ) :

Закупочные цены на молоко в Украине на 24% ниже европейских

В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн./кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0, 31 €/кг. В Европейском Союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом — 0,29 €/кг.


запоминаем цены на еврозакупку - врядли она сильно менялась с годами в евро.

И например статья 2018 года (курс 27):

"Молоко вже по 3,5 грн. Обіцяють по 2,7 грн, а там – і по дві", – обурюється місцевий житель Віктор Білашенко.


Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле !

В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн - абсолютный уровень 2013. Рядом да, висят ценники по 25 - для "аленей-гурманов". В магазинах некоторые продают КОРОВЬЕ молоко - с пастеризацией, зарплатами, коммунальными, бензином, упаковкой по цене "закупки" некоторых "молочников". Так называемый сбой матрицы - где все прекрасно видно.

Зображення

Экспортеры загнуться ? Загнуться они могут от слипания одного места - закупать продукцию по ценам 2013 года - курс 8 а продавать по курсу 27. Вот так точно слипнется !

Если брать за основу цену молока па 25 как на полках , а не реально по тем ценам по которым они закупают у населения , конечно будет так :

На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими.


и делать вид что им при этом еще дотаций не хватает.

Или персики импортные (турция, греция) по 20-25 не видели ? Испанские, египетские апельсины от 20 грн. Бананы от 15 грн ? При том что отечественная картоха сейчас дороже стоят , а отечественные помидоры дороже перечисленного импорта раза в 2. Мелитопольская черешня раза в 3 дороже испанских апельсин и греческих персиков. Зарплаты греческие, испанские с украинскими кто то хочет сравнить ? Это при том что на фоне этого рядом куча украинской агропродукции которая продается по ценам 2012-13 годов (курс 8 ). Вот вся суть и "подорожания" и закономерный гривнаукреплеж !

Я конечно за отечественного производителя, в разумных пределах его конечно надо защищать, но по сути ситуация выглядит так что кое кому лавры косюка мешают по ночам спать - только и всего.

Конечно если покупать импорт , который дешевле охреневшего местного производителя. сальдо будет отрицательным. Защищать надо но с умом и не доводить до такого охреневания.

Как говорил один умный кролик (сейчас не про реву, естественно) вся причина в том что "кто то сильно много ест". Вот и вся "инфляция" и "подорожание".

P.S. Киев 25,00 )
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