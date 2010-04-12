Ага. Потім корекція до 26.2 і звідти пряма дорога на 20-22. Але то теханаліз)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:19
Я почти угадал )))
Аукцион прошел , в ходе аукциона удалось привлечь 17,2 млрд.грн
по 3х месячным всего на 20 млн было подано заявок,удовлетворили все.
по 6мес тоже все завки удовлетворили , продано на 434 млн.грн
по 12 мес подали заявок на 1,8 млрд, удовлетворили всего на 0,5 млрд.
по 2х-леткам подали на 6 млрд, удовлетворили на 5,2 млрд
по 5-леткам подали на 11,1 млрд, удовлетворили на 10,1 млрд.грн
Пролетело 3,1 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра ці 3,1млрд. підуть на вторинний ринок.
А може...)
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:29
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Итого делаем выводы:
1. самые короткие уже нет желающих покупать (пружина курса пойдет в обратку и перекроет всю прибыль по %)
2. 6-месячные еще гребут, поскольку выплаты придутся на январь - а это всегда падение курса доллара из-за длинных праздников и налоговых платежей по итогам года
3. 12-месячные берут в надежде, что через год всё наладится и устаканится как-нибудь
4. 2 и 5 летки берут по тем же причинам, плюс наверняка их сразу же скинут на вторичке, если что. Пока они сладкие по условиям.
В общем период обратного хода качелей уже определили: это с середины сентября по декабрь. А дальше месяц "стабильности и добробуту" и снова рост курса.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35
yuri_m
Вы вообще технически представляете что такое скинуть на 5 или на 10 млрд.грн ?
Не, ну в принципе можно, с дисконтом 10-20%
Кстати, а будет весело, если НБУ будет брать ОВГЗ в залог по номиналу, а скидывать будут с дисконтом 10-20%
Хотя на панике НБУ может и повысить норму обеспечения залогов
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 30 лип, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До 2008 года Украина активно привлекала средства carry traders, размещала гос. облигации и в определенный момент не смогла занять средства повторно для финансирования прошлых долгов. Результат - очевиден. Эмиссия решила проблемы.
Сейчас происходит то же самое - под наивысшие проценты в Европе и Азии, наша страна привлекает капитал посредством своих облигаций. На фоне дефицита госбюджета, отрицательного торгового баланса и высокой стоимости обслуживания долгов - крепкая гривна выглядит очень нестабильным пузырем, который к началу зимы должен будет лопнуть.
Структура ЗВР нацбанка не позволит удержать текущий курс, т.к. живых денег там около $1 млрд, остальное в различных securities и precious metals.
На «вере» текущий курс гривны продержится не долго.
Инвестиционные активы класса ААА, составляющие более 80% ЗВР Украины - это конечно звучит солидно, но Нацбанк никогда не публиковал перечень этих securities, и их ликвидность вызывает ряд серьезных сомнений.
Как пример - можно взять 2014 год (никакого кризиса, bubble of everything набирает обороты), а стоимость «ликвидных активов уровня ААА» упала в 2 раза при том, что они не были проданы...
«Живые деньги» подсвечены красным на скриншоте официальной статистики НБУ. Остальное - вряд ли сможет быть быстро ликвидировано и использовано для поддержания курсовой стабильности.
Востаннє редагувалось Senators в Вів 30 лип, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:36
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем привет, ну что там у нас, 24 не за горами?
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