Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35

До 2008 года Украина активно привлекала средства carry traders, размещала гос. облигации и в определенный момент не смогла занять средства повторно для финансирования прошлых долгов. Результат - очевиден. Эмиссия решила проблемы.Сейчас происходит то же самое - под наивысшие проценты в Европе и Азии, наша страна привлекает капитал посредством своих облигаций. На фоне дефицита госбюджета, отрицательного торгового баланса и высокой стоимости обслуживания долгов - крепкая гривна выглядит очень нестабильным пузырем, который к началу зимы должен будет лопнуть.Структура ЗВР нацбанка не позволит удержать текущий курс, т.к. живых денег там около $1 млрд, остальное в различных securities и precious metals.На «вере» текущий курс гривны продержится не долго.Инвестиционные активы класса ААА, составляющие более 80% ЗВР Украины - это конечно звучит солидно, но Нацбанк никогда не публиковал перечень этих securities, и их ликвидность вызывает ряд серьезных сомнений.Как пример - можно взять 2014 год (никакого кризиса, bubble of everything набирает обороты), а стоимость «ликвидных активов уровня ААА» упала в 2 раза при том, что они не были проданы...«Живые деньги» подсвечены красным на скриншоте официальной статистики НБУ. Остальное - вряд ли сможет быть быстро ликвидировано и использовано для поддержания курсовой стабильности.