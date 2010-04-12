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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1655165616571658>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 242
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:24.6 должны дойти...

Ага. Потім корекція до 26.2 і звідти пряма дорога на 20-22. Але то теханаліз)
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:19

Я почти угадал )))

Аукцион прошел , в ходе аукциона удалось привлечь 17,2 млрд.грн

по 3х месячным всего на 20 млн было подано заявок,удовлетворили все.

по 6мес тоже все завки удовлетворили , продано на 434 млн.грн

по 12 мес подали заявок на 1,8 млрд, удовлетворили всего на 0,5 млрд.

по 2х-леткам подали на 6 млрд, удовлетворили на 5,2 млрд

по 5-леткам подали на 11,1 млрд, удовлетворили на 10,1 млрд.грн

Пролетело 3,1 млрд.грн.

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я почти угадал )))

Аукцион прошел , в ходе аукциона удалось привлечь 17,2 млрд.грн


А можно ссылку плиз на ресурс, где вы берете инфу
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра ці 3,1млрд. підуть на вторинний ринок.
А може...)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:29

kombinator
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:по 3х месячным всего на 20 млн было подано заявок,удовлетворили все.

по 6мес тоже все завки удовлетворили , продано на 434 млн.грн

по 12 мес подали заявок на 1,8 млрд, удовлетворили всего на 0,5 млрд.

по 2х-леткам подали на 6 млрд, удовлетворили на 5,2 млрд

по 5-леткам подали на 11,1 млрд, удовлетворили на 10,1 млрд.грн

Итого делаем выводы:
1. самые короткие уже нет желающих покупать (пружина курса пойдет в обратку и перекроет всю прибыль по %)
2. 6-месячные еще гребут, поскольку выплаты придутся на январь - а это всегда падение курса доллара из-за длинных праздников и налоговых платежей по итогам года
3. 12-месячные берут в надежде, что через год всё наладится и устаканится как-нибудь
4. 2 и 5 летки берут по тем же причинам, плюс наверняка их сразу же скинут на вторичке, если что. Пока они сладкие по условиям.

В общем период обратного хода качелей уже определили: это с середины сентября по декабрь. А дальше месяц "стабильности и добробуту" и снова рост курса.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35

yuri_m
Вы вообще технически представляете что такое скинуть на 5 или на 10 млрд.грн ? :mrgreen: :mrgreen:

Не, ну в принципе можно, с дисконтом 10-20% :mrgreen:

Кстати, а будет весело, если НБУ будет брать ОВГЗ в залог по номиналу, а скидывать будут с дисконтом 10-20% :mrgreen:

Хотя на панике НБУ может и повысить норму обеспечения залогов
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 30 лип, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До 2008 года Украина активно привлекала средства carry traders, размещала гос. облигации и в определенный момент не смогла занять средства повторно для финансирования прошлых долгов. Результат - очевиден. Эмиссия решила проблемы.
Сейчас происходит то же самое - под наивысшие проценты в Европе и Азии, наша страна привлекает капитал посредством своих облигаций. На фоне дефицита госбюджета, отрицательного торгового баланса и высокой стоимости обслуживания долгов - крепкая гривна выглядит очень нестабильным пузырем, который к началу зимы должен будет лопнуть.
Структура ЗВР нацбанка не позволит удержать текущий курс, т.к. живых денег там около $1 млрд, остальное в различных securities и precious metals.
На «вере» текущий курс гривны продержится не долго.

Инвестиционные активы класса ААА, составляющие более 80% ЗВР Украины - это конечно звучит солидно, но Нацбанк никогда не публиковал перечень этих securities, и их ликвидность вызывает ряд серьезных сомнений.

Как пример - можно взять 2014 год (никакого кризиса, bubble of everything набирает обороты), а стоимость «ликвидных активов уровня ААА» упала в 2 раза при том, что они не были проданы...

«Живые деньги» подсвечены красным на скриншоте официальной статистики НБУ. Остальное - вряд ли сможет быть быстро ликвидировано и использовано для поддержания курсовой стабильности.Зображення
Востаннє редагувалось Senators в Вів 30 лип, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:36

kombinator
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yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет, ну что там у нас, 24 не за горами?
Andrew_
 
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