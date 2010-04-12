Додано: Вів 30 лип, 2019 17:31

tumos написав: Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами. Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами.

Хвост управляет собакой?Миссия МВФ должна была приехать в Украину и дать 1.5 миллиарда кредита, но буквально за пару дней до этого Зеленский распускает ВР и отправляет в отставку Кабмин. И естественно никакого кредита Украине не дают! Ну вот что мешало ему дождаться миссию, получить нужный стране кредит - и только после этого всё сделать задуманное. Ничего не мешало. Если только не было именно так и задумано! Чтобы заставить Украину брать дорогие займы, причем у своих людей. Про сумму разговор отдельный. В июне ехали давать 1.5 ярда. По условиям программы в августе-сентябре еще дали бы 2.5-3. Итого 4-4.5 ярдов нам бы пришло под 1%. А так эту же сумму взяли под 17%, правда в гривне. И под это закрутили по максимуму все текущие бюджетные расходы, кроме социалки, только лишь бы курс обвалить побольше! Даже импортеров в позу раком поставили, чтобы с их стороны спроса не было. Ничем иным, как желанием устроить валютные качели осенью-зимой, я это объяснить не могу. Сейчас на малой ликвидности провалили курс, а потом откроют все краны и потекшая бурным потоком гривна разгонит курс до небес!