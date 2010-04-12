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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1655165616571658

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 242
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:41

  Andrew_ написав:Всем привет, ну что там у нас, 24 не за горами?


Не думаю, такими темпами нельзя размещать ОВГЗ, можно за месяц выйти за рамки дефицита бюджета.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:44

  Сибарит написав:...........
По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 83 копейки.
Отрыв от аномального прошлого года составил 167 копеек.

Этот год не менее, а то и более аномальный. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:00

  yuri_m написав:Нет, МВФ помогает нам уже не первый год разгребаться с прошлыми долгами, дает деньги под низкий процент на перекредитовку. У МВФ процент 0.8-1 за деньги

... Разницу чувствуете? ...


  yuri_m написав: МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!


Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами.

Хвост управляет собакой? 8) Миссия МВФ должна была приехать в Украину и дать 1.5 миллиарда кредита, но буквально за пару дней до этого Зеленский распускает ВР и отправляет в отставку Кабмин. И естественно никакого кредита Украине не дают! Ну вот что мешало ему дождаться миссию, получить нужный стране кредит - и только после этого всё сделать задуманное. Ничего не мешало. Если только не было именно так и задумано! Чтобы заставить Украину брать дорогие займы, причем у своих людей. Про сумму разговор отдельный. В июне ехали давать 1.5 ярда. По условиям программы в августе-сентябре еще дали бы 2.5-3. Итого 4-4.5 ярдов нам бы пришло под 1%. А так эту же сумму взяли под 17%, правда в гривне. И под это закрутили по максимуму все текущие бюджетные расходы, кроме социалки, только лишь бы курс обвалить побольше! Даже импортеров в позу раком поставили, чтобы с их стороны спроса не было. Ничем иным, как желанием устроить валютные качели осенью-зимой, я это объяснить не могу. Сейчас на малой ликвидности провалили курс, а потом откроют все краны и потекшая бурным потоком гривна разгонит курс до небес!
yuri_m
 
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