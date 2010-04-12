yuri_m написав:Нет, МВФ помогает нам уже не первый год разгребаться с прошлыми долгами, дает деньги под низкий процент на перекредитовку. У МВФ процент 0.8-1 за деньги
... Разницу чувствуете? ...
yuri_m написав: МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!
Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами.
tumos написав:Я разницу чувствую в вашем тексте. Миссию МВФ с его выгодным кредитом неоднократно посылаем куда подальше. Может быть все проще. МВФ посылает нас, если под их выгодный кредит не будут выполнены определенные условия. В результате приходится играться на рынке ОВДП. Причем судя по размерам траншей, МВФ на перекредитование дает кредит по размеру меньший, чем необходимо погасить долг за определенный период. Чем понуждают Украину отдавать часть долга своими средствами.
Хвост управляет собакой? Миссия МВФ должна была приехать в Украину и дать 1.5 миллиарда кредита, но буквально за пару дней до этого Зеленский распускает ВР и отправляет в отставку Кабмин. И естественно никакого кредита Украине не дают! Ну вот что мешало ему дождаться миссию, получить нужный стране кредит - и только после этого всё сделать задуманное. Ничего не мешало. Если только не было именно так и задумано! Чтобы заставить Украину брать дорогие займы, причем у своих людей. Про сумму разговор отдельный. В июне ехали давать 1.5 ярда. По условиям программы в августе-сентябре еще дали бы 2.5-3. Итого 4-4.5 ярдов нам бы пришло под 1%. А так эту же сумму взяли под 17%, правда в гривне. И под это закрутили по максимуму все текущие бюджетные расходы, кроме социалки, только лишь бы курс обвалить побольше! Даже импортеров в позу раком поставили, чтобы с их стороны спроса не было. Ничем иным, как желанием устроить валютные качели осенью-зимой, я это объяснить не могу. Сейчас на малой ликвидности провалили курс, а потом откроют все краны и потекшая бурным потоком гривна разгонит курс до небес!
Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо.
lrs7719 написав:Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские.
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн./кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0, 31 €/кг. В Европейском Союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом — 0,29 €/кг.
запоминаем цены на еврозакупку - врядли она сильно менялась с годами в евро.
Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле !
В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн - абсолютный уровень 2013. Рядом да, висят ценники по 25 - для "аленей-гурманов". В магазинах некоторые продают КОРОВЬЕ молоко - с пастеризацией, зарплатами, коммунальными, бензином, упаковкой по цене "закупки" некоторых "молочников". Так называемый сбой матрицы - где все прекрасно видно.
Экспортеры загнуться ? Загнуться они могут от слипания одного места - закупать продукцию по ценам 2013 года - курс 8 а продавать по курсу 27. Вот так точно слипнется !
Если брать за основу цену молока па 25 как на полках , а не реально по тем ценам по которым они закупают у населения , конечно будет так :
На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими.
и делать вид что им при этом еще дотаций не хватает.
Или персики импортные (турция, греция) по 20-25 не видели ? Испанские, египетские апельсины от 20 грн. Бананы от 15 грн ? При том что отечественная картоха сейчас дороже стоят , а отечественные помидоры дороже перечисленного импорта раза в 2. Мелитопольская черешня раза в 3 дороже испанских апельсин и греческих персиков. Зарплаты греческие, испанские с украинскими кто то хочет сравнить ? Это при том что на фоне этого рядом куча украинской агропродукции которая продается по ценам 2012-13 годов (курс 8 ). Вот вся суть и "подорожания" и закономерный гривнаукреплеж !
Я конечно за отечественного производителя, в разумных пределах его конечно надо защищать, но по сути ситуация выглядит так что кое кому лавры косюка мешают по ночам спать - только и всего.
Конечно если покупать импорт , который дешевле охреневшего местного производителя. сальдо будет отрицательным. Защищать надо но с умом и не доводить до такого охреневания.
Как говорил один умный кролик (сейчас не про реву, естественно) вся причина в том что "кто то сильно много ест". Вот и вся "инфляция" и "подорожание".
P.S. Киев 25,00 )
Все отлично по поводу закупочных цен на молоко, но тема квот не раскрыта. Это СА ( соглашение об ассоциации с ЕС) создавал Порошенко в составе правительства Яныка два года с европейскими партнерами, но в самый последний момент Янык его не подписал, и это послужило причиной начала Евромайдана. После него с некоторой задержкой это СА было подписано без всяких поправок.
И что на выходе? Через несколько лет, как оно вступила в силу, они ( наши "производители" ) волают о том, что квоты, видите ли, очень большие, и нет политики протекционизма, то бишь, наших заградительных квот на импорт с Европы.
За что боролись, на то и напоролись?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
yuri_m написав: Миссия МВФ должна была приехать в Украину и дать 1.5 миллиарда кредита, но буквально за пару дней до этого Зеленский распускает ВР и отправляет в отставку Кабмин. И естественно никакого кредита Украине не дают!
Если мне не изменяет память, МВФ бывало приезжал и при работающих Кабминах, Радах. Затем разворачивался,уезжал без выдачи кредита. Откуда такая уверенность, что 1,5 млрд априори уже лежало в нашем кармане ? Но интересно следующее. Вы же утверждаете, что операция с ОВДП специально приурочена к приезду МВФ при сформированом Кабмине и работающей Раде. И цель этой операции указать фонду на дверь.