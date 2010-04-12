Surfer написав:

Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо.

lrs7719 написав: Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам.В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские.

Закупочные цены на молоко в Украине на 24% ниже европейских



В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн./кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0, 31 €/кг. В Европейском Союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом — 0,29 €/кг. В сентябре этого года(без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0, 31 €/кг.в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли

На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими.

Берем статью от 2013 года (курс 8 ) :запоминаем цены на еврозакупку - врядли она сильно менялась с годами в евро.И например статья 2018 года (курс 27):Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле !В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн - абсолютный уровень 2013. Рядом да, висят ценники по 25 - для "аленей-гурманов". В магазинах некоторые продают КОРОВЬЕ молоко - с пастеризацией, зарплатами, коммунальными, бензином, упаковкой по цене "закупки" некоторых "молочников". Так называемый сбой матрицы - где все прекрасно видно.Экспортеры загнуться ? Загнуться они могут от слипания одного места - закупать продукцию по ценам 2013 года - курс 8 а продавать по курсу 27. Вот так точно слипнется !Если брать за основу цену молока па 25 как на полках , а не реально по тем ценам по которым они закупают у населения , конечно будет так :и делать вид что им при этом еще дотаций не хватает.Или персики импортные (турция, греция) по 20-25 не видели ? Испанские, египетские апельсины от 20 грн. Бананы от 15 грн ? При том что отечественная картоха сейчас дороже стоят , а отечественные помидоры дороже перечисленного импорта раза в 2. Мелитопольская черешня раза в 3 дороже испанских апельсин и греческих персиков. Зарплаты греческие, испанские с украинскими кто то хочет сравнить ? Это при том что на фоне этого рядом куча украинской агропродукции которая продается по ценам 2012-13 годов (курс 8 ). Вот вся суть и "подорожания" и закономерный гривнаукреплеж !Я конечно за отечественного производителя, в разумных пределах его конечно надо защищать, но по сути ситуация выглядит так что кое кому лавры косюка мешают по ночам спать - только и всего.Конечно если покупать импорт , который дешевле охреневшего местного производителя. сальдо будет отрицательным. Защищать надо но с умом и не доводить до такого охреневания.Как говорил один умный кролик (сейчас не про реву, естественно) вся причина в том что "кто то сильно много ест". Вот и вся "инфляция" и "подорожание".P.S. Киев 25,00 )