Andrew_ написав:Всем привет, ну что там у нас, 24 не за горами?
Не думаю, такими темпами нельзя размещать ОВГЗ, можно за месяц выйти за рамки дефицита бюджета.
Думаю бюджет будет новый,такое чувство,что НБУ и Минфину дали новые задачи и вводные,они их выполняют,мы просто многого пока не знаем. Даже Алекс 06 занервничал,конечно,в глубине души он верил в силу ЭОК,но когда засветили 25,то сам побежал пока только на 35% перекрашиваться. Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне? А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче((( Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Сибарит написав:Ничего не мешало, кроме запрета распускать ВР в последние полгода каденции. Нужно было успеть.
Ага, конечно охотно верю. Особенно после того, как новый гарант забил большой и толстый на этот запрет роспуска ВР. Открываем календарь и смотрим, когда была по факту распущена ВР и сколько оставалось до очередных выборов. Там не то что полгода, а и 5 месяцев уже не было! Победила политическая целесообразность, даже КС подмяли под это дело. И тем более при таком раскладе несколько дней роли уже никакой не играли. Нужен был эффектный жест и народ его получил!Плюс 1000 баллов в карму под парламентские выборы. Это сработало и теперь у президента большинство в ВР. А вот что потом получит за это народ через какое-то время - это уже совсем отдельная тема.
somilitark написав:Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне?
Расскажи это воякам на первой линии: с той стороны лупят регулярно каждый день и почти в прежнем режиме. По телевизору может и прекратилось всё, а вот в реальной жизни нет. СМИ из офиса президента даны настойчивые указания до минимума сократить новости о негативе. Типа в стране всё хорошо и прекрасно!
somilitark написав:А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче((( Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана
Ага, мечты, мечты... Мечтатели голосовали на выборах за мечты! Богдан сегодня заявил, что до конца этого года снимут мораторий на продажу земли. Вот только ни слова не сказал, для кого именно этот запрет снимут. В ВР у него большинство и могут принять закон о продаже земли исключительно только Коломойскому и компании. А почему нет? Или сейчас пообещали, а через месяц откажутся. И причин найдут миллион...
Не розумію чого цю новину тут ще не озвучили, бо це "бімба" Сьогодні в адміністрації президента заявили, що закон про продаж землі буде ухвалений до кінця 2019 року. Як це вплине на курс напевне всі тут розуміють?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Не розумію чого цю новину тут ще не озвучили, бо це "бімба" Сьогодні в адміністрації президента заявили, що закон про продаж землі буде ухвалений до кінця 2019 року. Як це вплине на курс напевне всі тут розуміють?
Ну так а я про що згадував сьогодні) Тому лізуть зі всіх щілин в папери, потім земелькою отримають
Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле ! ......
Точности ради (2019):
В первой половине апреля килограмм такого молока стоил 9,69 грн/кг с учетом НДС, что на 11 копеек ниже цены второй половины марта. В целом цены колебались в пределах 9,90-9,40 грн/кг, в зависимости от партии. Высший сорт в среднем покупали по 9,36 грн/кг, что дешевле на 6 копеек, а первый подешевел на 7 копеек — до 8,98 грн/кг