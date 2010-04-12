Додано: Вів 30 лип, 2019 18:14

Сибарит написав: Ничего не мешало, кроме запрета распускать ВР в последние полгода каденции. Нужно было успеть. Ничего не мешало, кроме запрета распускать ВР в последние полгода каденции. Нужно было успеть.

somilitark написав: Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне? Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне?

somilitark написав: А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче(((

Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче(((Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана

Ага, конечно охотно верю.Особенно после того, как новый гарант забил большой и толстый на этот запрет роспуска ВР. Открываем календарь и смотрим, когда была по факту распущена ВР и сколько оставалось до очередных выборов. Там не то что полгода, а и 5 месяцев уже не было! Победила политическая целесообразность, даже КС подмяли под это дело. И тем более при таком раскладе несколько дней роли уже никакой не играли. Нужен был эффектный жест и народ его получил!Плюс 1000 баллов в карму под парламентские выборы. Это сработало и теперь у президента большинство в ВР. А вот что потом получит за это народ через какое-то время - это уже совсем отдельная тема.Расскажи это воякам на первой линии: с той стороны лупят регулярно каждый день и почти в прежнем режиме. По телевизору может и прекратилось всё, а вот в реальной жизни нет. СМИ из офиса президента даны настойчивые указания до минимума сократить новости о негативе. Типа в стране всё хорошо и прекрасно!Ага, мечты, мечты...Мечтатели голосовали на выборах за мечты! Богдан сегодня заявил, что до конца этого года снимут мораторий на продажу земли. Вот только ни слова не сказал, для кого именно этот запрет снимут. В ВР у него большинство и могут принять закон о продаже земли исключительно только Коломойскому и компании. А почему нет? Или сейчас пообещали, а через месяц откажутся. И причин найдут миллион...