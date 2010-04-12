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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1656165716581659

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 242
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:11

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что там у нас, 24 не за горами?


Не думаю, такими темпами нельзя размещать ОВГЗ, можно за месяц выйти за рамки дефицита бюджета.


Думаю бюджет будет новый,такое чувство,что НБУ и Минфину дали новые задачи и вводные,они их выполняют,мы просто многого пока не знаем.
Даже Алекс 06 занервничал,конечно,в глубине души он верил в силу ЭОК,но когда засветили 25,то сам побежал пока только на 35% перекрашиваться.
Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне?
А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче(((
Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Ничего не мешало, кроме запрета распускать ВР в последние полгода каденции. Нужно было успеть.

Ага, конечно охотно верю. :mrgreen: Особенно после того, как новый гарант забил большой и толстый на этот запрет роспуска ВР. Открываем календарь и смотрим, когда была по факту распущена ВР и сколько оставалось до очередных выборов. Там не то что полгода, а и 5 месяцев уже не было! Победила политическая целесообразность, даже КС подмяли под это дело. И тем более при таком раскладе несколько дней роли уже никакой не играли. Нужен был эффектный жест и народ его получил!Плюс 1000 баллов в карму под парламентские выборы. Это сработало и теперь у президента большинство в ВР. А вот что потом получит за это народ через какое-то время - это уже совсем отдельная тема.

  somilitark написав:Вот будет хохма,если таки провернул что-то большое и взрывное и пойдём ниже,почему никто не заметил,что обстрелы почти прекратились в прифронтовой зоне?

Расскажи это воякам на первой линии: с той стороны лупят регулярно каждый день и почти в прежнем режиме. По телевизору может и прекратилось всё, а вот в реальной жизни нет. СМИ из офиса президента даны настойчивые указания до минимума сократить новости о негативе. Типа в стране всё хорошо и прекрасно!

  somilitark написав:А что если выкатывают сначала новый бюджет,в котором минималка 5000 или 6000,ко всем окладам плюс 50%,минимальная пенсия 3000,но зато КРЫМ уже не наш,зато не стреляют,но жить становится реально для большинства легче(((
Думаю большие перемены нас ждут впереди,люди отдали голос за изменения,они их получат,никто не скажет это хорошо или плохо,но то что что-то большое и масштабное впереди то это факт,курс это первая ласточка большого плана :idea:

Ага, мечты, мечты... :mrgreen: Мечтатели голосовали на выборах за мечты! Богдан сегодня заявил, что до конца этого года снимут мораторий на продажу земли. Вот только ни слова не сказал, для кого именно этот запрет снимут. В ВР у него большинство и могут принять закон о продаже земли исключительно только Коломойскому и компании. А почему нет? Или сейчас пообещали, а через месяц откажутся. И причин найдут миллион...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:26

Не розумію чого цю новину тут ще не озвучили, бо це "бімба" :mrgreen: Сьогодні в адміністрації президента заявили, що закон про продаж землі буде ухвалений до кінця 2019 року. Як це вплине на курс напевне всі тут розуміють? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:39

  Василь-Рівне написав:Не розумію чого цю новину тут ще не озвучили, бо це "бімба" :mrgreen: Сьогодні в адміністрації президента заявили, що закон про продаж землі буде ухвалений до кінця 2019 року. Як це вплине на курс напевне всі тут розуміють? :wink:

Ну так а я про що згадував сьогодні) Тому лізуть зі всіх щілин в папери, потім земелькою отримають :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:Ну так а я про що згадував сьогодні) Тому лізуть зі всіх щілин в папери, потім земелькою отримають :wink:

Ну як би це згадували всі і вже давно, а от офіс президента про це заявив лише годину-півтори назад. Різницю відчуваєте? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:56

  zzzzzz написав:Не думаю, такими темпами нельзя размещать ОВГЗ, можно за месяц выйти за рамки дефицита бюджета.

Годовой план размещений выполнен на 76.5%. Это сколько ещё в гривне, подскажите ?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:57

  Surfer написав:.............
И например статья 2018 года (курс 27):

"Молоко вже по 3,5 грн. Обіцяють по 2,7 грн, а там – і по дві", – обурюється місцевий житель Віктор Білашенко.


Курс обвалился в 3 раза а закупают по тем же ценам , еще пытаются додушить еще дешевле !
......

Точности ради (2019):
В первой половине апреля килограмм такого молока стоил 9,69 грн/кг с учетом НДС, что на 11 копеек ниже цены второй половины марта. В целом цены колебались в пределах 9,90-9,40 грн/кг, в зависимости от партии. Высший сорт в среднем покупали по 9,36 грн/кг, что дешевле на 6 копеек, а первый подешевел на 7 копеек — до 8,98 грн/кг

http://allretail.ua/news/60117/
Хотя закупка у частников, действительно, намного дешевле (около 5 грн, правда, не пойму на какую дату)) - http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices. Причины такой разницы здесь обсуждать не будем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:Годовой план размещений выполнен на 76.5%. Это сколько ещё в гривне, подскажите ?

Ну если щас уже 70 млрд, значит еще можно около 25-30 млрд)
Doctor
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