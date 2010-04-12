Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38

lrs7719 написав: Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий....

....А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами.Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий........А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше

и более

первого сорта

8,5 грн

акционное- самое дешевое

Цены закупки молокав основном коровы дают молоко жирностью 3,6%, 1000 мл такого молокастоит в закупке ( если мы отсечем крайные точки области которых менее 10% )( это если мы берем фермерские хозяйства ибо у населения можно скупать по 4,9 грн за 1000 мл)из него мы получаем 1440 мл молока жирностью 2,5% которое продается в магазинах и супермаркетахи того у нас молока уже на +44% больше молока то есть мы купили 1440 мл молока Первого сорта за 8,5 грн ( 8,5 грн \ 1440 = 0,006 грн \ мл )теперьВчерашний чек из магазина молоко по ТУ ( технических условиях = это не ГОСТ (ДСТУ - Державний стандарт України) и далеко не первый сорт) это какие то условия известные только производителю молока, которые гарантируют только отсутствие вредных веществ в количества превышающих Предельно допустимые нормы , то есть вредные вещества могут там быть, но в количествах меньше ПДР ( Предельно допустимых норм) , по ТУ можно валить в такое "коровье молоко" даже кокосовое \пальмовое масло ( ценой 27-40 грн за 1 кг)Отвлеклись в магазинемолоко по ТУ за 870 мл 22 грн или 0,025 грн \ млтеперь посчитаем добавленную стоимость 0,006 + 415 % = 0,025 то есть молоко у нас в процессе обработки доставки и т.д. подорожало на 400% или в 4 раза ,Если же мы возьмем не акционное ,а обычное молоко в пакете 26 грн за 900 мл 0,029 грн\ мл0,029 / 0,006 = 4,81 раза или + 480% это если мы будем продавать молок честно !НО не забываем что мы можем вполне законно добавить кокосового\пальмового масла которое значительно дешевле чем молочный жир и получить уже около 800% + добавленной стоимости , а добавляют все кто делает по ТУ ,а таких большинствоДа производство товарного молока это сложный дорогостоящий много этапный процесс но +400+ 800% добавленной стоимостиТеперь посмотрим на наших конкурентов из ЕС !36,84 EUR/100 кг да я понимаю что 1 кг это не 1 литра , а 1 литра где-то на 20 грамм больше чем 1 кг , но грубо условно для понимания сойдет0,368 EUR за литр или 9,7-11 грн \ литр ( курс 29-30)и как у них получаеться при цене закупки ВЫШЕ конкурировать с нашими ? при том что молоко у них еще и вкусней и качественней и там нету Кокосового\пальмового жира ?