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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1657165816591660

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 243
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38

  lrs7719 написав: Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий....
....А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше

Цены закупки молока http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices

в основном коровы дают молоко жирностью 3,6% и более , 1000 мл такого молока первого сорта стоит в закупке ( если мы отсечем крайные точки области которых менее 10% ) 8,5 грн ( это если мы берем фермерские хозяйства ибо у населения можно скупать по 4,9 грн за 1000 мл)
из него мы получаем 1440 мл молока жирностью 2,5% которое продается в магазинах и супермаркетах
и того у нас молока уже на +44% больше молока то есть мы купили 1440 мл молока Первого сорта за 8,5 грн ( 8,5 грн \ 1440 = 0,006 грн \ мл )
теперь
Вчерашний чек из магазина молоко по ТУ ( технических условиях = это не ГОСТ (ДСТУ - Державний стандарт України) и далеко не первый сорт) это какие то условия известные только производителю молока, которые гарантируют только отсутствие вредных веществ в количества превышающих Предельно допустимые нормы , то есть вредные вещества могут там быть, но в количествах меньше ПДР ( Предельно допустимых норм) , по ТУ можно валить в такое "коровье молоко" даже кокосовое \пальмовое масло ( ценой 27-40 грн за 1 кг)
Отвлеклись в магазине акционное- самое дешевое молоко по ТУ за 870 мл 22 грн или 0,025 грн \ мл
теперь посчитаем добавленную стоимость 0,006 + 415 % = 0,025 то есть молоко у нас в процессе обработки доставки и т.д. подорожало на 400% или в 4 раза ,
Если же мы возьмем не акционное ,а обычное молоко в пакете 26 грн за 900 мл 0,029 грн\ мл
0,029 / 0,006 = 4,81 раза или + 480% это если мы будем продавать молок честно !
НО не забываем что мы можем вполне законно добавить кокосового\пальмового масла которое значительно дешевле чем молочный жир и получить уже около 800% + добавленной стоимости , а добавляют все кто делает по ТУ ,а таких большинство

как у вас получается 10-11% для меня загадка :oops:
Да производство товарного молока это сложный дорогостоящий много этапный процесс но +400+ 800% добавленной стоимости :roll:

на входе 6 грн\ литр на выходе 29 грн \ литр вот за эту 1 ( одну) гривну на литре и живем :cry:

Теперь посмотрим на наших конкурентов из ЕС !
http://www.ukragroconsult.com/news/po-k ... ompanii-es
36,84 EUR/100 кг да я понимаю что 1 кг это не 1 литра , а 1 литра где-то на 20 грамм больше чем 1 кг , но грубо условно для понимания сойдет
0,368 EUR за литр или 9,7-11 грн \ литр ( курс 29-30)
и как у них получаеться при цене закупки ВЫШЕ конкурировать с нашими ? при том что молоко у них еще и вкусней и качественней и там нету Кокосового\пальмового жира ?
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 лип, 2019 19:50, всього редагувалось 4 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:45

  Doctor написав:Ну если щас уже 70 млрд, значит еще можно около 25-30 млрд)

Вы путаете буратин и общий объем. Он много больше. Многозет поправит

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:51

Общий вал производства молока сокращается вслед за уменьшением количества коров.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.

Так, за полгода в Украине произведено 4,8 млн т молока. Данный показатель на 3,4% ниже, чем за первое полугодие прошлого года — 4,9 млн т.

«Недополучили молока как сельскохозяйственные предприятия, так и домохозяйства. Впрочем, падение у последних было более существенным — -4,1%, до 3,4 млн т, тогда как молочно-товарные фермы сократили производство на 1,5%, до 1,4 млн т», — говорится в сообщении.
............
«В результате, падение производства сырого молока за полгода в абсолютных величинах составило — -166 тыс. т, то есть ежесуточно операторы рынка недополучали в среднем 922,2 т сырья», — подсчитали в ассоциации.

Такие тенденции как уменьшение поголовья и, соответственно, производства сырья негативно влияют на баланс спроса и предложения молочного рынка, его базовое ценообразование, считают эксперты. Это также способствует повышению волатильности цен, увеличивает риски получения убытков как производителей, так и переработчиков, что в конечном итоге отражается на конечной цене готовой продукции, а также объемах экспорта.

http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/proizvodstvo-moloka-v-ukraine-padaet-pochti-na-tysyachu-tonn-v-den/#
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:09

И последнее.
В итоге в июне в сельхозпредприятиях было произведено на 5,4% меньше, чем в июне 2018 года, поголовье упало на 4,9%, а цена выросла на 6%. Усугубил ситуацию также спрос Китая на СЦМ в апреле–мае, что уменьшило объем рынка (грубо — около 500 т сырого молока в день) и поспособствовало дефициту»
.....
«Уже в начале июля в Украине в дефиците оказались все виды сырья: дорогое высококачественное молоко, молоко хозяйств населения, которое с доставкой на завод стоит не дешевле фермерского сырья первого-второго сорта, вторичный рынок, и даже СОМ и масло» .....
Производители молока ощутили повышенное внимание со стороны покупателей и теперь просят пересмотра контрактной цены за свое молоко сразу на 5%. В зависимости от качества и объемов закупки цена молока сырья колеблется в диапазоне от 6 грн/кг (хозяйства населения) до 10 грн/кг и даже более.

http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/tseny-molochnoe-syre-rvanuli-vverkh/
Ну и
Ставка НДС на молочные продукты в Украине составляет 20%, в то время в Польше — 5%, в Германии — 7%, во Франции — 7,7%.

http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/mnenie-molochnuyu-otrasl-mozhno-stimulirovat-za-schet-snizheniya-nds/#
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 лип, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:12

  ЛАД написав:
Общий вал производства молока сокращается


Так це ж класика - взялись за яйця, молоко пропало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:15

  Doctor написав:
  Яша написав:Годовой план размещений выполнен на 76.5%. Это сколько ещё в гривне, подскажите ?

Ну если щас уже 70 млрд, значит еще можно около 25-30 млрд)


План 90 млрд.
Но его могут пересмотреть как было в прошлом году когда план приватизации как обычно не выполнили.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:29

  tumos написав:
  yuri_m написав:
  tumos написав:Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?

У которого цель обанкротить страну и скупить потом все активы по дешевке. "


Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.

вобщем то цель МВФ как раз обанкротить страну и скупить ее по дешевке транснациональными корпорациями , гулить - джон перкинс исповедь экономического убийцы . В данном нашем случае банкротить нас будут не только с помощь МВФ ( мы же еще им должны) , а с помощь Облигаций то есть еще быстрей и двумя инструментами сразу :( .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:32

  tumos написав:
  yuri_m написав:А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!


Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?

ну что же вы такой темный то ? :shock: шутка - не обижайтесь ибо все что то очень обидчивые стали.
Вам же еще два года назад объяснили стратегию развития обращаемся к первоисточнику - настоящей предвыборной компании ЗЕ :
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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