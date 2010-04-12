lrs7719 написав: Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов.Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий.... ....А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше
в основном коровы дают молоко жирностью 3,6% и более , 1000 мл такого молока первого сорта стоит в закупке ( если мы отсечем крайные точки области которых менее 10% ) 8,5 грн ( это если мы берем фермерские хозяйства ибо у населения можно скупать по 4,9 грн за 1000 мл) из него мы получаем 1440 мл молока жирностью 2,5% которое продается в магазинах и супермаркетах и того у нас молока уже на +44% больше молока то есть мы купили 1440 мл молока Первого сорта за 8,5 грн ( 8,5 грн \ 1440 = 0,006 грн \ мл ) теперь Вчерашний чек из магазина молоко по ТУ ( технических условиях = это не ГОСТ (ДСТУ - Державний стандарт України) и далеко не первый сорт) это какие то условия известные только производителю молока, которые гарантируют только отсутствие вредных веществ в количества превышающих Предельно допустимые нормы , то есть вредные вещества могут там быть, но в количествах меньше ПДР ( Предельно допустимых норм) , по ТУ можно валить в такое "коровье молоко" даже кокосовое \пальмовое масло ( ценой 27-40 грн за 1 кг) Отвлеклись в магазине акционное- самое дешевое молоко по ТУ за 870 мл 22 грн или 0,025 грн \ мл теперь посчитаем добавленную стоимость 0,006 + 415 % = 0,025 то есть молоко у нас в процессе обработки доставки и т.д. подорожало на 400% или в 4 раза , Если же мы возьмем не акционное ,а обычное молоко в пакете 26 грн за 900 мл 0,029 грн\ мл 0,029 / 0,006 = 4,81 раза или + 480% это если мы будем продавать молок честно ! НО не забываем что мы можем вполне законно добавить кокосового\пальмового масла которое значительно дешевле чем молочный жир и получить уже около 800% + добавленной стоимости , а добавляют все кто делает по ТУ ,а таких большинство
как у вас получается 10-11% для меня загадка Да производство товарного молока это сложный дорогостоящий много этапный процесс но +400+ 800% добавленной стоимости
на входе 6 грн\ литр на выходе 29 грн \ литр вот за эту 1 ( одну) гривну на литре и живем
Теперь посмотрим на наших конкурентов из ЕС ! http://www.ukragroconsult.com/news/po-k ... ompanii-es 36,84 EUR/100 кг да я понимаю что 1 кг это не 1 литра , а 1 литра где-то на 20 грамм больше чем 1 кг , но грубо условно для понимания сойдет 0,368 EUR за литр или 9,7-11 грн \ литр ( курс 29-30) и как у них получаеться при цене закупки ВЫШЕ конкурировать с нашими ? при том что молоко у них еще и вкусней и качественней и там нету Кокосового\пальмового жира ?
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 лип, 2019 19:50, всього редагувалось 4 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Общий вал производства молока сокращается вслед за уменьшением количества коров.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.
Так, за полгода в Украине произведено 4,8 млн т молока. Данный показатель на 3,4% ниже, чем за первое полугодие прошлого года — 4,9 млн т.
«Недополучили молока как сельскохозяйственные предприятия, так и домохозяйства. Впрочем, падение у последних было более существенным — -4,1%, до 3,4 млн т, тогда как молочно-товарные фермы сократили производство на 1,5%, до 1,4 млн т», — говорится в сообщении. ............ «В результате, падение производства сырого молока за полгода в абсолютных величинах составило — -166 тыс. т, то есть ежесуточно операторы рынка недополучали в среднем 922,2 т сырья», — подсчитали в ассоциации.
Такие тенденции как уменьшение поголовья и, соответственно, производства сырья негативно влияют на баланс спроса и предложения молочного рынка, его базовое ценообразование, считают эксперты. Это также способствует повышению волатильности цен, увеличивает риски получения убытков как производителей, так и переработчиков, что в конечном итоге отражается на конечной цене готовой продукции, а также объемах экспорта.
В итоге в июне в сельхозпредприятиях было произведено на 5,4% меньше, чем в июне 2018 года, поголовье упало на 4,9%, а цена выросла на 6%. Усугубил ситуацию также спрос Китая на СЦМ в апреле–мае, что уменьшило объем рынка (грубо — около 500 т сырого молока в день) и поспособствовало дефициту» ..... «Уже в начале июля в Украине в дефиците оказались все виды сырья: дорогое высококачественное молоко, молоко хозяйств населения, которое с доставкой на завод стоит не дешевле фермерского сырья первого-второго сорта, вторичный рынок, и даже СОМ и масло» ..... Производители молока ощутили повышенное внимание со стороны покупателей и теперь просят пересмотра контрактной цены за свое молоко сразу на 5%. В зависимости от качества и объемов закупки цена молока сырья колеблется в диапазоне от 6 грн/кг (хозяйства населения) до 10 грн/кг и даже более.
tumos написав:Одно не могу понять, у какого патриота-олигарха так болит за державу ?
У которого цель обанкротить страну и скупить потом все активы по дешевке. "
Так вы все-таки определитесь. Цель - показать МВФ, что без кредита обойдемся, или обанкротить страну и скупить все активы по дешевке.
вобщем то цель МВФ как раз обанкротить страну и скупить ее по дешевке транснациональными корпорациями , гулить - джон перкинс исповедь экономического убийцы . В данном нашем случае банкротить нас будут не только с помощь МВФ ( мы же еще им должны) , а с помощь Облигаций то есть еще быстрей и двумя инструментами сразу .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yuri_m написав:А одно другому сильно мешает? МВФ показывают картинку "в транше не нуждаемся", миссия уезжает без кредита. Миссию же уже так послали раз, когда оперативно были распущены ВР и Кабмин. Чётко под визит!
Похоже на то, что МВФ уговаривает Украину взять у них кредит, а Украина от него отбивается. ) Это что - новый стратегический курс от команды Зе ?
ну что же вы такой темный то ? шутка - не обижайтесь ибо все что то очень обидчивые стали. Вам же еще два года назад объяснили стратегию развития обращаемся к первоисточнику - настоящей предвыборной компании ЗЕ : https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html