Ну если щас уже 70 млрд, значит еще можно около 25-30 млрд)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ОФФТОП: у меня в городе повышают электротраспорт с 4 до 6 грн с 03.08.19, маршрутки с сентября 2019 тоже повысят с 7 до не знаю скольки, хотя были времена что маршрутки по 7, когда бенз был по 33. Тариф на воду в платежке тоже подняли до ~17грн/м^3. Поэтому лично мое мнение, что $ падает только для выплат долгов.....Ну не может же быть так, что доллар падает, а цены в гривнах растут?? Да и какая заинтересованность государства выплачивать 16-17% годовых по ОВГЗ при стабильном курсе? Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.
P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 30 лип, 2019 19:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:45
Вы путаете буратин и общий объем. Он много больше. Многозет поправит
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:15
План 90 млрд.
Но его могут пересмотреть как было в прошлом году когда план приватизации как обычно не выполнили.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:29
вобщем то цель МВФ как раз обанкротить страну и скупить ее по дешевке транснациональными корпорациями , гулить - джон перкинс исповедь экономического убийцы . В данном нашем случае банкротить нас будут не только с помощь МВФ ( мы же еще им должны) , а с помощь Облигаций, то есть еще быстрей и двумя инструментами сразу .
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 лип, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:39
Наконец.то Минфин сегодня вечером выложил отчет по исполнению бюджета.
Нас интересует финансирование.
Смотрим.
2018
запозыченя / погашення
86,9 - 104,7 = -17,8 млрд
2019
246,8-210,7= +36,1
За первое полугодие заняли 36,1 млрд , по сравнению с 2018 году наращивать запозиченя начали значительно раньше. За июль еще на 20-25 млрд заняли. В итоге уже будет около 60 млрд из плановых 90 млрд. Но 1 сентября предстоит погашение на 661 млн.долларов, которое не будет замещать как я понял. В целом ничего страшного нет, просто в этом году чуть по другому повел себя Минфин, ноникаких нарушений в плане процессе финансирования я не вижу.
А вот доходы и расходы бюджета,это отдельная тема.
Доходы за 6 месяцев 95% от плана. Расходы 91% от плана. Минфин всегда в середине года накапливает подушку безопасности и немного тормозит расходы.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:06
yama
лучше не появляйтесь .
Без уважения.
Востаннє редагувалось холява в Вів 30 лип, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Немає ще даних скільки НБУ сьогодні викупив на мб?
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:10
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:23
Вот решил посчитать что на 1 августа получится.
На 1 июля уже было взято 36,1 млрд.
Погашения в июле
гривна - 13,650
доллар - 780 млн
----------
33,54
Привлечения ( просто берем данные Минфнина в гривнах за все аукционы июля )
17,2+7+33,2+6+8=71,4 млрд -33,54 = 37,9
Ого 37,9 млрд только за июль !!
Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !!
Живите своим умом!
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