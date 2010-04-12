Додано: Вів 30 лип, 2019 21:23

Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».



Об этом сообщает телеграм-канал Shadow Anonymous, который публикует инсайды из украинской политики.

Телеграм-канал сообщает, что США категорически против Богдана на этой должности и неоднократно об этом заявляли. Нынешний глава ОП очень плотно ассоциируется с украинским олигархом Игорем Коломойским и Вашингтон это очень сильно беспокоит.

Shadow Anonymous констатирует, что для Богдана уже нашли новое место работы — Высший совет правосудия. Он должен будет занять должность председателя. Нынешнего главу ВСП Владимира Говоруху попросили «уйти по собственному желанию».



Короче уберут для видимости с глаз чуть подальше, но зато полностью отдадут в руки все суды Украины! В преддверии большой распродажи под видом приватизации это просто джекпот для товарища Коломойского и всей его компании. Дерибанить страну будут жестко и быстро! Всё в духе своего наставника Бени... Поэтому сегодняшнее заявление Богдана о продаже земли можно уже ставить под сомнение. Сегодня сказал, а завтра выйдет главный юрист ОП и опровергнет. Стандартная методика новой команды.