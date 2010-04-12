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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1657165816591660

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 243
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».

Об этом сообщает телеграм-канал Shadow Anonymous, который публикует инсайды из украинской политики.
Телеграм-канал сообщает, что США категорически против Богдана на этой должности и неоднократно об этом заявляли. Нынешний глава ОП очень плотно ассоциируется с украинским олигархом Игорем Коломойским и Вашингтон это очень сильно беспокоит.
Shadow Anonymous констатирует, что для Богдана уже нашли новое место работы — Высший совет правосудия. Он должен будет занять должность председателя. Нынешнего главу ВСП Владимира Говоруху попросили «уйти по собственному желанию».

Короче уберут для видимости с глаз чуть подальше, но зато полностью отдадут в руки все суды Украины! В преддверии большой распродажи под видом приватизации это просто джекпот для товарища Коломойского и всей его компании. Дерибанить страну будут жестко и быстро! Всё в духе своего наставника Бени... Поэтому сегодняшнее заявление Богдана о продаже земли можно уже ставить под сомнение. Сегодня сказал, а завтра выйдет главный юрист ОП и опровергнет. Стандартная методика новой команды.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:24

  Surfer написав:В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн
кто-то по опытней и постарше может создать таки наконец тему по продуктах питания и ценообразованию на них ? вижу эта тема не дает нам и мне покоя , мне тоже хочется высказаться по поводу, но тут ведь потрут :( . А у меня много контр аргументов.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:28

  zzzzzz написав:Вот решил посчитать что на 1 августа получится. Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !!
Там в августе хорошие погашения в гривне. Про сентябрь я вообще молчу)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».


Давно пора.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:37

  холява написав:yama

лучше не появляйтесь .


Без уважения.

если вам дано право бана то пожалуйста пользуйтесь ;) но вот избирательность модерации меня немного удивляет ведь чуть выше Высит пост о молоке viewtopic.php?p=4716369#p4716369 , а мой уже того потерли при том в наглую даже без уведомления на почту :mrgreen: При такой интересной выборочной заангажированной модерации писать как то вообще становиться не интересно :roll:
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 лип, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:38

  холява написав:
лучше не появляйтесь .


Без уважения.
курс гормона 1:7 ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:43

  asti написав:
  zzzzzz написав:Вот решил посчитать что на 1 августа получится. Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !!
Там в августе хорошие погашения в гривне. Про сентябрь я вообще молчу)


С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.

Но любопытно вот что. Когда Минфин подойдет к порогу роста гос.долга объем размещений будет равен объему погашений. И вот тогда начнется жесткая борьба между банками и нерезами, если они до тех пор еще не убегут :lol: , и вот тогда в следствии конкуренции ставки могут еще быстрее пойти ниже.
Но нерезам будет легче заходить осенью если курс поднимется до 26-27 , им это добавит 4-8% доходности от сегодняшнего уровня. Вот в чем прикол получается. Конечно это все при условии если не прилетит какой-то черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:50

Что за молоко по 9-14 гривен? В Киеве даже соево-пальмовое дороже.
hxbbgaf
 
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