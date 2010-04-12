Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».
Об этом сообщает телеграм-канал Shadow Anonymous, который публикует инсайды из украинской политики. Телеграм-канал сообщает, что США категорически против Богдана на этой должности и неоднократно об этом заявляли. Нынешний глава ОП очень плотно ассоциируется с украинским олигархом Игорем Коломойским и Вашингтон это очень сильно беспокоит. Shadow Anonymous констатирует, что для Богдана уже нашли новое место работы — Высший совет правосудия. Он должен будет занять должность председателя. Нынешнего главу ВСП Владимира Говоруху попросили «уйти по собственному желанию».
Короче уберут для видимости с глаз чуть подальше, но зато полностью отдадут в руки все суды Украины! В преддверии большой распродажи под видом приватизации это просто джекпот для товарища Коломойского и всей его компании. Дерибанить страну будут жестко и быстро! Всё в духе своего наставника Бени... Поэтому сегодняшнее заявление Богдана о продаже земли можно уже ставить под сомнение. Сегодня сказал, а завтра выйдет главный юрист ОП и опровергнет. Стандартная методика новой команды.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 30 лип, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
Surfer написав:В супермаркетах по сей день продают молоко по 9-14грн
кто-то по опытней и постарше может создать таки наконец тему по продуктах питания и ценообразованию на них ? вижу эта тема не дает нам и мне покоя , мне тоже хочется высказаться по поводу, но тут ведь потрут . А у меня много контр аргументов.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
если вам дано право бана то пожалуйста пользуйтесь но вот избирательность модерации меня немного удивляет ведь чуть выше Высит пост о молоке viewtopic.php?p=4716369#p4716369 , а мой уже того потерли при том в наглую даже без уведомления на почту При такой интересной выборочной заангажированной модерации писать как то вообще становиться не интересно
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 лип, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
zzzzzz написав:Вот решил посчитать что на 1 августа получится. Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !!
Там в августе хорошие погашения в гривне. Про сентябрь я вообще молчу)
С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.
Но любопытно вот что. Когда Минфин подойдет к порогу роста гос.долга объем размещений будет равен объему погашений. И вот тогда начнется жесткая борьба между банками и нерезами, если они до тех пор еще не убегут , и вот тогда в следствии конкуренции ставки могут еще быстрее пойти ниже. Но нерезам будет легче заходить осенью если курс поднимется до 26-27 , им это добавит 4-8% доходности от сегодняшнего уровня. Вот в чем прикол получается. Конечно это все при условии если не прилетит какой-то черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс.
greenback1996 написав:Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода. P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт
Землю продавать не будут, т.к. она уже расписана на Косюков-Бахматюков-Порошенков.
А, даже если и продать землю, - то от страны ничего не останется, кроме номинального "юрлица с нулевым уставняком и без имущества". Уже всё распилили, и 18% экономически-активного населения работает заграницей (с перспективой стать "не украинцами") Что тогда останется от страны кроме названия и формальных атрибутов?