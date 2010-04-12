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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1659166016611662> Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 3 5 243 вище 25.65 51% 124 25.55 - 25.6499 10% 24 25.45 - 25.5499 7% 17 25.40 - 25.4499 7% 18 25.35 - 25.3999 4% 9 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 2% 6 нижче 25.25 17% 42 Всього голосів : 243 Додано: Вів 30 лип, 2019 22:14 Вкладчик1234 написав: greenback1996 написав: Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.

P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт

Землю продавать не будут, т.к. она уже расписана на Косюков-Бахматюков-Порошенков.



А, даже если и продать землю, - то от страны ничего не останется, кроме номинального "юрлица с нулевым уставняком и без имущества". Уже всё распилили, и 18% экономически-активного населения работает заграницей (с перспективой стать "не украинцами")

Что тогда останется от страны кроме названия и формальных атрибутов? Землю продавать не будут, т.к. она уже расписана на Косюков-Бахматюков-Порошенков.А, даже если и продать землю, - то от страны ничего не останется, кроме номинального "юрлица с нулевым уставняком и без имущества". Уже всё распилили, и 18% экономически-активного населения работает заграницей (с перспективой стать "не украинцами")Что тогда останется от страны кроме названия и формальных атрибутов?





Знаете сколько нужно населения для агросектора ? Знаете сколько нужно населения для агросектора ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34368 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3349 раз. Подякували: 6996 раз. Профіль 26 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:27 hxbbgaf написав: Что за молоко по 9-14 гривен? В Киеве даже соево-пальмовое дороже. Что за молоко по 9-14 гривен? В Киеве даже соево-пальмовое дороже.

Это что-то типа яиц по 0.80

Я покупаю по 24-25. Это что-то типа яиц по 0.80Я покупаю по 24-25. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin Starikan 2 Повідомлень: 16081 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:27 zzzzzz написав: Знаете сколько нужно населения для агросектора ? Знаете сколько нужно населения для агросектора ?

Знаю.



Догадываюсь ещё, сколько нужно на поддержание "атрибутов государства". Типа "законотворчества", "судов", и т.п.



Вопрос только в том, будет ли кто-то поддерживать и оплачивать существование этих атрибутов? Или просто "ликвидируют юрлицо" и проведут "сделку слияния и/или поглощения"? Знаю.Догадываюсь ещё, сколько нужно на поддержание "атрибутов государства". Типа "законотворчества", "судов", и т.п.Вопрос только в том, будет ли кто-то поддерживать и оплачивать существование этих атрибутов? Или просто "ликвидируют юрлицо" и проведут "сделку слияния и/или поглощения"? Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8993 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6164 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:29 zzzzzz написав:

С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.

Конечно, на вторичке гребут под меньший процент и это всех устраивает.



Но любопытно вот что. Когда Минфин подойдет к порогу роста гос.долга объем размещений будет равен объему погашений. И вот тогда начнется жесткая борьба между банками и нерезами, если они до тех пор еще не убегут , и вот тогда в следствии конкуренции ставки могут еще быстрее пойти ниже. С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.Конечно, на вторичке гребут под меньший процент и это всех устраивает.Но любопытно вот что. Когда Минфин подойдет к порогу роста гос.долга объем размещений будет равен объему погашений. И вот тогда начнется жесткая борьба между банками и нерезами, если они до тех пор еще не убегут, и вот тогда в следствии конкуренции ставки могут еще быстрее пойти ниже.



Если бы минфин был адекватнее в последнее время, и давал хоть какую-то обратную связь, размещения кратко-среднесрочных овгз были бы по более низким ставкам, вместо "цирковых" размещений последнего месяца, когда народ готов был покупать(и покупал на вторичке) и по более низкой ставке, но гордый минфин упорно молчал о своих пожеланиях, фактически впервые за достаточно длительное время диллеры не представляли порог пожеланий минфина по ставкам.



Но нерезам будет легче заходить осенью если курс поднимется до 26-27 , им это добавит 4-8% доходности от сегодняшнего уровня. Вот в чем прикол получается. Конечно это все при условии если не прилетит какой-то черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс.[/quote]



Те нерезы, которые сейчас заходят, оценивают курсовые риски на основе оценок уважаемых международных организаций(типа МВФ) и компаний с именем (типа JP Morgan ect). Цифры там поболее будут, и им 25- 26 или 27 к концу года - абсолютно фиолетово(просто будут предпочитать более длинные, пока доходность будет более 12%), пока в мире идет тенденция к очень дешевым деньгам и Трамп с бодуна чего-то бы не натворил.

Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%. Если бы минфин был адекватнее в последнее время, и давал хоть какую-то обратную связь, размещения кратко-среднесрочных овгз были бы по более низким ставкам, вместо "цирковых" размещений последнего месяца, когда народ готов был покупать(и покупал на вторичке) и по более низкой ставке, но гордый минфин упорно молчал о своих пожеланиях, фактически впервые за достаточно длительное время диллеры не представляли порог пожеланий минфина по ставкам.Но нерезам будет легче заходить осенью если курс поднимется до 26-27 , им это добавит 4-8% доходности от сегодняшнего уровня. Вот в чем прикол получается. Конечно это все при условии если не прилетит какой-то черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс.[/quote]Те нерезы, которые сейчас заходят, оценивают курсовые риски на основе оценок уважаемых международных организаций(типа МВФ) и компаний с именем (типа JP Morgan ect). Цифры там поболее будут, и им 25- 26 или 27 к концу года - абсолютно фиолетово(просто будут предпочитать более длинные, пока доходность будет более 12%), пока в мире идет тенденция к очень дешевым деньгам и Трамп с бодуна чего-то бы не натворил.Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 551 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 51 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:38 zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав: Вот решил посчитать что на 1 августа получится. Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !! Вот решил посчитать что на 1 августа получится. Итого 74 млрд !!! План 90...осталось 16 млрд !! Там в августе хорошие погашения в гривне. Про сентябрь я вообще молчу) Там в августе хорошие погашения в гривне. Про сентябрь я вообще молчу) С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.

черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс. С такими объемами аукционов пофик , желающих на первичное размещение валом. Если ставки не будут дальше падать сильно.черный лебедь из Китая например. Там пару банков шатаются, причем очень огромных, круче чем Леман Бразерс. Ставки падать будут. Думаю, до уровня 14-15% по всем бумагам уже к концу августа. Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты. Ставки падать будут. Думаю, до уровня 14-15% по всем бумагам уже к концу августа. Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты. asti Повідомлень: 802 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:41 starsn написав: Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%. Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%.

У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас.

Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.



Тут такие же выводы сделают при ставке 15%.

Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?



Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас.Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.Тут такие же выводы сделают при ставке 15%.Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8993 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6164 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:43 Igor3777 написав: yuri_m написав: Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию». Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».



Давно пора. Давно пора.



Уже никто никуда не идёт. /c/ Уже никто никуда не идёт. /c/ freeze 4 Повідомлень: 12396 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3613 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:44 asti написав: Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты. Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты.



Вы серьезно ошибаетесь))) Если китайцы совсем не справятся(что пока маловероятно), навернется все так, что вам 2008 г. покажется сказкой. Вы серьезно ошибаетесь))) Если китайцы совсем не справятся(что пока маловероятно), навернется все так, что вам 2008 г. покажется сказкой. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 551 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:47 Вкладчик1234 написав: starsn написав: Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%. Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%.

У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас.

Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.



Тут такие же выводы сделают при ставке 15%.

Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?



Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас.Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.Тут такие же выводы сделают при ставке 15%.Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище





Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего.

Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно. Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего.Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34368 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3349 раз. Подякували: 6996 раз. Профіль 26 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:48 greenback1996 написав: ОФФТОП: у меня в городе повышают электротраспорт с 4 до 6 грн с 03.08.19, маршрутки с сентября 2019 тоже повысят с 7 до не знаю скольки, хотя были времена что маршрутки по 7, когда бенз был по 33. Тариф на воду в платежке тоже подняли до ~17грн/м^3. Поэтому лично мое мнение, что $ падает только для выплат долгов.....Ну не может же быть так, что доллар падает, а цены в гривнах растут?? Да и какая заинтересованность государства выплачивать 16-17% годовых по ОВГЗ при стабильном курсе? Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.

P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт ОФФТОП: у меня в городе повышают электротраспорт с 4 до 6 грн с 03.08.19, маршрутки с сентября 2019 тоже повысят с 7 до не знаю скольки, хотя были времена что маршрутки по 7, когда бенз был по 33. Тариф на воду в платежке тоже подняли до ~17грн/м^3. Поэтому лично мое мнение, что $ падает только для выплат долгов.....Ну не может же быть так, что доллар падает, а цены в гривнах растут?? Да и какая заинтересованность государства выплачивать 16-17% годовых по ОВГЗ при стабильном курсе? Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт

Это все понятно. Вопрос только КОГДА они планируют вернуть курс доллара к реальному уровню. Через месяц или через год. Это все понятно. Вопрос только КОГДА они планируют вернуть курс доллара к реальному уровню. Через месяц или через год. LuckyG Повідомлень: 753 З нами з: 24.01.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1659166016611662> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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