asti написав:Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты.
Вы серьезно ошибаетесь))) Если китайцы совсем не справятся(что пока маловероятно), навернется все так, что вам 2008 г. покажется сказкой.
То ли дело Украина! Коллапсы первых экономик мира ей ни по чем! А кушать люди будут всегда, поэтому цена на агро-сырье всегда нас вытащит
И ничего, что Украина импортирует сало, сахар, сыр, помидоры и огурцы.
zzzzzz написав:Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего. Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.
Удивляюсь количеству людей, которые радуются падению курса доллара и считают это успехом и сигналом светлого будущего экономики Украины, хотя это количество, в принципе, соответствует результатам выборов. Массовый психоз какой-то, становится страшно.
З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%
Минфин считает от годового плана 345,925 млрд
Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд. Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.
Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.